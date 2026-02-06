Головна Світ Політика
РФ спробувала втягнути Макрона у справу Епштейна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
РФ спробувала втягнути Макрона у справу Епштейна
Франція викрила російську кампанію з фейками проти Макрона
У Франції заявили про російську інформаційну операцію проти президента

Французька влада викрила російську інформаційну операцію, спрямовану на поширення фейкових тверджень про нібито зв’язки президента Франції Еммануеля Макрона із фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим у США за сексуальні злочини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французького мовника BFMTV.

За даними урядовців, інформаційна атака пов’язана з російською мережею Storm-1516, яка раніше вже неодноразово фігурувала у кампаніях з поширення дезінформації.

У середу, 4 лютого, обліковий запис під ім’ям Лоетіція Халаз у соціальній мережі X опублікував допис, у якому стверджувалося, що Макрон нібито часто відвідував резиденцію Епштейна в Парижі. Як джерело було вказано статтю французького видання France Soir. Згодом редакція газети підтвердила, що такої публікації не існувало.

Попри це, допис у мережі X набрав майже 700 тисяч переглядів. Журналісти зазначають, що ім’я президента Франції дійсно згадується понад 200 разів у матеріалах справи Епштейна, опублікованих Міністерством юстиції США. Водночас ці згадки пов’язані переважно з новинними матеріалами в медіа.

Наразі немає жодних доказів, які підтверджували б будь-які контакти, зустрічі чи обмін інформацією між главою французької держави та засудженим сексуальним злочинцем.

До слова, оприлюднення нових матеріалів у справі Джеффрі Епштейн може мати серйозні політичні наслідки у Великій Британії: за даними CNN, скандал уже посилив тиск на прем’єр-міністра Кір Стармер через призначення послом у США Пітера Мандельсона, який підтримував контакти з Епштейном після його засудження

Теги: Франція Еммануель Макрон росія Епштейн

