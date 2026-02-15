Безпілотники атакували Краснодарський край та окупований Крим

Ймовірно, у Сочі атаковано порт

У ніч на 15 лютого територія Краснодарського краю РФ та тимчасово окупований Крим зазнали масованої повітряної атаки. Про це пише «Главком».

Найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі Сочі та Адлера, де з 22:00 за місцевим часом працювали системи ППО. Місцеві мешканці повідомляють про десятки повітряних цілей у небі та потужну детонацію, від якої у будинках дрижали шибки, а на вулицях спрацьовувала сигналізація автомобілів. Через небезпеку в регіоні було введено режим «безпілотної загрози», а роботу аеропортів у Сочі та Геленджику тимчасово обмежили. У мережі пишуть про атаку на на порт, який знаходиться у Сочі.

Також серія вибухів прогриміла в окупованій Керчі. За повідомленнями моніторингових каналів, Керченський міст було повністю перекрито ще з 19:00 суботи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО, проте очевидці з Керчі повідомляють про результативні влучання на протилежному березі Керченської протоки – в районі Тамані.

Як відомо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників.

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням.