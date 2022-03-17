В Україні створено Національне інформаційне бюро з питань військовополонених

Росіяни зможуть дізнатися, що сталося з їхніми рідними, які прийшли воювати на нашу землю

Про створення установи оголосили 17 березня

Відповідно до міжнародного гуманітарного права в Україні створено Національне інформаційне бюро (НІБ). Таке рішення ухвалене сьогодні, 17 березня 2022 року, під час засідання уряду України й затверджене відповідним розпорядженням. Про це на брифінгу сказала віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

НІБ діятиме і відповідно до міжнародно-гуманітарного права, зокрема ст. 122 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими (ІІІ) та ст. 136 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни (IV).

«Враховуючи, що Україна є однією зі сторін у цій війні, наша держава в контексті міжнародного права зобов’язана саме так поводитись. Адже Україна є цивілізованою країною й дотримується міжнародних норм», – сказала Верещук.

Національне інформаційне бюро перебуватиме у сфері управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ключовою метою діяльності цього органу є збір (усіма можливими способами), узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих РФ, зокрема, і з-поміж мирного населення.

Відповідно до офіційних даних Генерального штабу Збройних Сил України, втрати особового складу ворога вже перевищують 14 тис. військовослужбовців. Наші захисники щоденно беруть у полон тих, хто незаконно вторгся на нашу територію від 24 лютого поточного року і донині. Тож списки як загиблих, так і військовополонених РФ теж складатиме українська сторона. Родини мають знати, куди російська влада відправила їхніх дітей, чоловіків та братів.

«Надалі в Україні буде створено «кейс обміну», або обмінний фонд. За допомогою структур Міжнародного комітету «Червоний Хрест», який виступає нейтральним посередником, ми надаватимемо інформацію супротивній стороні. Така діяльність дозволить Україні вкотре довести злочини РФ та в перспективі активізувати процес обміну полоненими й тілами загиблих із супротивною стороною», – повідомила міністерка.

Вже сьогодні запрацювала «гаряча лінія» Національного інформаційного бюро – 1648 та (044) 287-81-65 для первинного збору інформації і комунікації із постраждалими.

Лінія також функціонуватиме у месенджерах. Наразі оперативно вживають необхідних технічних процедур, що дозволять розпочати виконання НІБ означених повноважень.

Нагадаємо, Україна взяла у полон майже тисячу російських військових.

Раніше міністерка розповіла, що Україна робитиме з полоненими рашистами.

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