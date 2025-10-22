У Вільнюсі закривали аеропорт через десятки куль із контрабандою з Білорусі (фото)

Роботу аеропорту було порушено через використання метеозондів для контрабанди

До Литви з Білорусі відправили контрабандні цигарки

У Литві, в аеропорту міста Вільнюс, вночі зупинили всі рейси через повітряні кулі з білоруською контрабандою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Інцидент відбувся в ніч із 21 на 22 жовтня 2025 року через нього у Литві закрили один із найбільших аеропортів. У заяві Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) повідомляють, що разом гелієвими кулями, які спричинили закриття повітряного руху були контрабандні цигарки з Білорусі.

«Роботу було порушено через використання метеозондів для контрабанди цигарок із Білорусі», – повідомляють у НЦУКС.

З Білорусі до Литви летіло кілька десятків метеозондів Національний центр управління в кризових ситуаціях Литви (НЦУКС)

Це не перший подібний інцидент у цьому місяці. 5 жовтня Литві також довелося закрити аеропорт через повітряні кулі з контрабандними цигарками з Білорусі.

Повідомляється, що станом на 22 жовтня, через обмеження польотів у повітряному просторі було скасовано майже 30 рейсів. Та попри те, що аеропорт столиці вже працює, деякі рейси досі скасовані або затримані.

Це також прокоментував голова Національного центру реагування на кризові ситуації Литви Вільмантас Віткаускас. Він заявив, що «ситуація з метеошарами» з Білорусі схожа на скоординовану операцію. Відомо, що владі Литви вдалося переходити понад десяток дронів та затримати чотирьох людей, які відповідали за цю операцію. Країна оцінила масштаби ситуації та повідомила, що з Білорусі до них летіло кілька десятків метеозондів із контрабандними цигарками.

Литві вдалося переходити понад десяток дронів Національний центр управління в кризових ситуаціях Литви (НЦУКС)

