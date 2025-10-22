Головна Світ Соціум
У Вільнюсі закривали аеропорт через десятки куль із контрабандою з Білорусі (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Вільнюсі закривали аеропорт через десятки куль із контрабандою з Білорусі (фото)
Роботу аеропорту було порушено через використання метеозондів для контрабанди
фото: Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС)

До Литви з Білорусі відправили контрабандні цигарки

У Литві, в аеропорту міста Вільнюс, вночі зупинили всі рейси через повітряні кулі з білоруською контрабандою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Інцидент відбувся в ніч із 21 на 22 жовтня 2025 року через нього у Литві закрили один із найбільших аеропортів. У заяві Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) повідомляють, що разом гелієвими кулями, які спричинили закриття повітряного руху були контрабандні цигарки з Білорусі.

«Роботу було порушено через використання метеозондів для контрабанди цигарок із Білорусі», – повідомляють у НЦУКС.

З Білорусі до Литви летіло кілька десятків метеозондів
З Білорусі до Литви летіло кілька десятків метеозондів
Національний центр управління в кризових ситуаціях Литви (НЦУКС)

Це не перший подібний інцидент у цьому місяці. 5 жовтня Литві також довелося закрити аеропорт через повітряні кулі з контрабандними цигарками з Білорусі.

Повідомляється, що станом на 22 жовтня, через обмеження польотів у повітряному просторі було скасовано майже 30 рейсів. Та попри те, що аеропорт столиці вже працює, деякі рейси досі скасовані або затримані.

Це також прокоментував голова Національного центру реагування на кризові ситуації Литви Вільмантас Віткаускас. Він заявив, що «ситуація з метеошарами» з Білорусі схожа на скоординовану операцію. Відомо, що владі Литви вдалося переходити понад десяток дронів та затримати чотирьох людей, які відповідали за цю операцію. Країна оцінила масштаби ситуації та повідомила, що з Білорусі до них летіло кілька десятків метеозондів із контрабандними цигарками.

Литві вдалося переходити понад десяток дронів
Литві вдалося переходити понад десяток дронів
Національний центр управління в кризових ситуаціях Литви (НЦУКС)

«Главком» раніше розповідав про те, як українські військові ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі. Іван Ус брав участь у бойових діях на території України на боці армії РФ. У ЗМІ також зазначали, що він був відомий своєю проросійською позицією.

Білорусь контрабанда аеропорт Литва

У Вільнюсі закривали аеропорт через десятки куль із контрабандою з Білорусі (фото)
У Вільнюсі закривали аеропорт через десятки куль із контрабандою з Білорусі (фото)
Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії
Чоловік відкрив стрілянину поблизу парламенту Сербії
Словацький письменник, який стріляв у Фіцо, отримав вирок
Словацький письменник, який стріляв у Фіцо, отримав вирок
«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті
«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті
Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею
Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)

