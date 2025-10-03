Атака на українські міста, невідомі дрони над мюнхенським аеропортом: головне за ніч

В аеропорту Мюнхена було скасовано близько 20 рейсів

«Главком» зібрав головні події ночі проти 3 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Цієї ночі під російською атакою перебували Полтавська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Київська та Сумська області, аеропорт Мюнхена закривали через появу дронів, у Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу, Венесуела звинуватила США у польотах бойових літаків поблизу її узбережжя.

Атака на українські міста

Цієї ночі під російською атакою перебували Полтавська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Київська та Сумська області.

Основними цілями атаки стали Полтавська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Київська та Сумська області, а також інші ключові регіони країни. Зазначається, що було застосовано 17 крилатих та сім балістичних ракет, а також близько 300 БпЛА.

Попередньо відомо, що серед цілей атаки були і об'єкти енергетичної інфраструктури.

Дрони над аеропортом Мюнхена

Федеральна поліція повідомила, що кілька осіб помітили дрон поблизу летовища. Згодом з’явилися повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту. Аеропорт Мюнхена закрито через спостереження за дроном.

Спершу було невідомо, чи йшлося про один чи кілька апаратів. Пізно ввечері були закриті злітно-посадкові смуги. Співробітники земельної та федеральної поліції патрулювали територію, намагаючись знайти літальні апарати та можливих підозрюваних, але без успіху.

Венесуела звинуватила США у польотах бойових літаків поблизу її узбережжя

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно заявив, що п'ять бойових літаків, що пролітали поблизу узбережжя країни, є загрозою з боку Сполучених Штатів.

Падріно охарактеризував ці дії як «імперіалістичні» і «провокаційні», зазначивши, що інформацію про літаки передала авіакомпанія Avianca.

Ці літаки були виявлені за 75 км від узбережжя Венесуели, і Падріно підкреслив, що їхня присутність становить «загрозу безпеці нації».

У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу

У Владивостоці стався обвал трьох поверхів навчального корпусу Промислового коледжу енергетики та зв'язку. Прокуратура вже розпочала перевірку через обвал будівлі.

Попередньо встановлено, що 3 жовтня вранці в приміщенні коледжу, введеного в експлуатацію в 1972 році, стався обвал залізобетонних стельових перекриттів та пошкодження частини фасаду будівлі.

Повідомляється, що постраждалих немає – студенти повинні були прийти на заняття через кілька годин. За словами місцевих жителів, влітку в будівлі проводились ремонтні роботи, причин для занепокоєння не було.