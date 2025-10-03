Міністр культури Литви подав у відставку після того, як не зміг відповісти, чий Крим

За словами чиновника, він йде з посади, аби допомогти литовському уряду продовжувати свою роботу

Ігнотас Адомавічюс назвав запитання про те, чий Крим «провокаційним»

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс, який отримав посаду тиждень тому, йде у відставку. Причиною цьому стало інтерв’ю, у якому чиновник не зміг відповісти, кому належить Крим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Відповідаючи на запитання про Крим, Адомавічюс назвав його «провокаційними».«Це провокаційні питання, тож давайте навіть не будемо до них доходити, бо тут навіть не йдеться про Міністерство культури», – стверджував він.

За словами журналістів, прем'єр-міністерка Інги Ругінене запропонувала Адомавічюсу самому піти у відставку. Згодом на пресконференції в Сеймі Литви він оголосив про те, що покидає посаду.

«Тому сьогодні, дбаючи як про свою сім'ю, так і про всю громаду, щоб не руйнувати уряд, а допомогти йому продовжувати свою роботу, я можу сказати, що йду з посади міністра культури і найближчим часом подам заяву Інги Ругінене», – заявив міністр.

Нагадаємо, голова литовського уряду Інга Ругінене заявила, що Литва залишається непохитною у своїй санкційній політиці щодо Білорусі та Росії, і не збирається знімати заборону на транзит білоруських калійних добрив.

До слова, Литва висловила готовність надавати медичну та психіатричну допомогу українським дітям, яких примусово вивозили до Росії, а потім повернули в Україну.