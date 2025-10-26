Аеропорт Вільнюса закривали другий день поспіль: названо причину

Збитки аеропорту сягають десятків тисяч євро

Литовський Національний центр управління кризами (НЦУК) повідомив, що аеропорт Вільнюса був знову тимчасово закритий через загрозу, яку становлять метеозонди. Це вже другий вечір поспіль, коли повітряний рух у Литві зазнає перебоїв через неконтрольовані літаючі об’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Держпідприємство «Повітряна навігація» уточнило, що польоти у Вільнюському аеропорту були зупинені о 21:32 у суботу, 25 жовтня, і відновлені лише о 02:00 ночі у неділю, 26 жовтня.

Цей інцидент став повторенням ситуації, що мала місце в п'ятницю ввечері, коли роботу призупиняли у Вільнюському та Каунаському аеропортах. Тоді метеозонди летіли в напрямку міст Друскінінкай і Шальчинінкай.

За даними НЦУК, у п'ятницю було зафіксовано велику кількість – кілька десятків метеозондів.

Голова НЦУК Відмантас Віткаускас заявив, що часті закриття спричинили значні фінансові втрати. За його словами, аеропорти зазнали збитків на суму щонайменше €17 тис.

Подібний інцидент мав місце і раніше: у вівторок увечері через метеозонди, що прилетіли з боку Білорусі, Вільнюський аеропорт вже був закритий до ранку середи.

Нагадаємо, увечері п’ятниці, 24 жовтня, Литва тимчасово закрила два найбільші аеропорти країни – у Вільнюсі та Каунасі, а також пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Про це повідомляє LRT, інформує «Главком».

Як зазначається, рішення було ухвалене після того, як з білоруської сторони у повітряний простір Литви потрапили повітряні кулі. У відповідь аеропорти призупинили роботу, а прикордонні служби перекрили рух через основні переходи.