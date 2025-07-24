Власник Amazon збирається купити американський телеканал

Безос поки що не вів прямих переговорів із керівництвом Comcast про купівлю CNBC

Американський мільярдер і засновник Amazon Джефф Безос зацікавився купівлею кабельного кабельної мережі CNBC, відомої своїми програмами Squawk Box і Mad Money з Джимом Креймером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Як зазначає медіа, Безос нібито обговорював з діловими партнерами можливість придбання телемережі, яка цього року стане окремим активом після відокремлення від NBCUniversal. CNBC стане частиною нової публічної компанії Versant, яка керуватиме кабельними активами Comcast, зокрема MSNBC, USA Network та E!. Очікується, що Versant зосередиться на розвитку CNBC, а не на її продажу.

Безос поки що не вів прямих переговорів із керівництвом Comcast. Через податкові обмеження компанія Versant не зможе продавати ключові активи, зокрема CNBC, протягом двох років після відокремлення від Comcast. CNBC – ключовий канал на ринку фінансових новин, з аудиторією серед інвесторів, бізнесу й політиків.

Як відомо, у жовтні 2013 року Джефф Безос здивував багатьох, витративши $250 млн на купівлю The Washington Post. Газета, яка прославилася завдяки висвітленню Вотергейтського скандалу, вважається однією з найвпливовішою у США.

Нагадаємо, 27 червня у Венеції відбулося «весілля року»: засновник Amazon Джефф Безос та журналістка Лорен Санчес офіційно стали чоловіком і дружиною. Церемонія одруження, що тривала кілька днів, зібрала близько 200 гостей, серед яких було чимало світових знаменитостей.

Як повідомлялося, корпорація Amazon після критики з боку Білого дому відмовилася від ідеї вказувати вартість мит США поряд із цінами на товари.

До слова, сукупні статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на $208 млрд після оголошення президентом США Дональдом Трампом про введення мит, що спричинило обвал світових ринків.