Російський підводний човен сплив біля узбережжя Франції

Французький фрегат виявив російський підводний човен біля берегів Бретані

9 жовтня фрегат ВМС Франції помітив російський підводний човен біля узбережжя Бретані в Атлантичному океані. Про це повідомляє «Главком».

За даними НАТО, субмарина з’явилася на поверхні через технічну несправність. Інцидент стався у міжнародних водах поблизу Атлантичного узбережжя.

Інформація була підтверджена НАТО, яке заявило, що Альянс постійно контролює морські підходи та готовий захищати своїх союзників у разі виникнення загрози.

«Ми. Спостерігаємо. НАТО готове захищати наш Альянс, постійно слідкуючи за ситуацією на морі та зосереджуючись на обізнаності щодо ситуації на морі через Атлантику», – йдеться у повідомленні.

До слова, глава української держави Володимир Зеленський поділився подробицями спецоперації, проведеної за участю французьких сил, спрямованої проти тіньового флоту Росії.

Нагадаємо, Франція розпочала розслідування щодо порушень, скоєних нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну. Військовослужбовців Збройних сил країни помітили сьогодні на палубі танкера.

Зауважимо, у Франції перед судом постане капітан нафтового танкера, пов'язаного з так званим «тіньовим флотом» Росії. Судно було затримане французькою владою біля атлантичного узбережжя країни через порушення, пов'язані з його національністю та відмовою екіпажу співпрацювати.