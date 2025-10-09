Головна Світ Політика
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем'єр-міністра Франції протягом 48 годин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин
Лекорню: 210 депутатів підтримують платформу стабільності. Саме ця більшість може стати основою для призначення нового прем’єра
Чинний прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що завершив свою місію з проведення консультацій з політичними партіями 

Президент Франції Еммануель Макрон призначить нового главу уряду в найближчі 48 годин. Про це заявив чинний прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню в інтерв’ю телеканалу France 2, повідомляє «Главком».

За словами Лекорню, він завершив свою місію з проведення консультацій з політичними партіями та не розглядає можливість повернення на посаду. Водночас політик наголосив, що бачить шляхи виходу з політичної кризи й закликав сформувати уряд, «повністю відокремлений від президентських амбіцій на 2027 рік».

Чинний прем’єр також відкинув імовірність дострокових парламентських виборів, пояснивши, що в Національних зборах вже є «абсолютна більшість», яка виступає проти розпуску парламенту. «210 депутатів підтримують платформу стабільності. Саме ця більшість може стати основою для призначення нового прем’єра», – зазначив він.

Окрім цього, Лекорню різко відреагував на заклики деяких колишніх соратників президента вимагати його відставки після ухвалення бюджету на 2026 рік. «Зараз не час змінювати президента», – підкреслив прем’єр, наголосивши, що глобальна нестабільність і важлива дипломатична роль Франції вимагають збереження політичної стабільності на найвищому рівні.

Як відомо, Себастьян Лекорню подав у відставку з посади прем'єр-міністра Франції. 

Колишній міністр оборони Франції очолив уряд 9 вересня 2025 року. На посаді прем'єра він пробув 27 днів – це менше, ніж будь-який інший прем'єр-міністр в новітній історії Франції. 5 жовтня глава французького уряду представив частину нового Кабінету міністрів. Склад уряду розкритикували опозиційні партії, заявивши, що порушать питання про вотум недовіри уряду премʼєра.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку Лекорню. Премʼєр вирішив піти у відставку менш ніж через 24 години після того, як Макрон оголосив склад уряду.

Лекорню став п'ятим прем'єр-міністром Франції за два роки. Він замінив на цій посаді Франсуа Байру, який очолював кабінет міністрів дев'ять місяців. 8 вересня 2025 року парламент виніс Байру вотум недовіри через непопулярні бюджетні реформи.

