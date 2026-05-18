Образа для равлика. Глава МЗС Латвії висміяла пересування росіян на фронті

Лариса Голуб
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час конференції 18 травня 2026 року
фото: МЗС Латвії
Глава міністерства закордонних справ Латвії Байба Браже розкритикувала заяви про «успіхи» армії РФ та закликала посилити допомогу Україні. Просування російської окупаційної армії на фронті вона назвала «образою для равликів», адже реальні просування Кремля є мізерними. Про це міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила час безпекової конференції в Естонії, інформує «Главком».

Очільниця латвійської дипломатії з іронією прокоментувала заяви деяких західних аналітиків щодо нібито успішного наступу РФ на сході України.

«Сказати, що російська армія просувається темпом равлика, було б образою для равликів. Якби равлик почав рухатися з Авдіївки у лютому 2022 року і рушив на захід, він би вже дістався Чехії, тоді як Росія досі загрузла на Донбасі. Україна захопила ініціативу – ми мусимо скористатися цим моментом і посилити нашу підтримку», – заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Байба Браже закликала лідерів європейських держав діяти рішуче і «не втратити момент» для надання Україні всього необхідного озброєння, поки Київ утримує ініціативу на полі бою.

Для гарантування довготривалої безпеки на континенті Браже висунула чотири ключові напрями, якими має керуватися Європа:

  • Оборонний сектор: Кардинальне посилення військового потенціалу та розширення спроможностей оборонної промисловості країн Європи.
  • Зміцнення Альянсу: Суттєве розширення та зміцнення військової присутності НАТО на східному фланзі.
  • Підтримка Києва: Продовження та збільшення довгострокової фінансової і військово-технічної допомоги Україні.
  • Тиск на Кремль: Подальше економічне ослаблення Російської Федерації через запровадження нових санкцій та посилення політичної ізоляції.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська посилили штурмові дії, авіаудари та атаки безпілотниками на півдні України. Попри тиск ворога, Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки з метою відновлення контролю над раніше втраченими територіями.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по району логістичного забезпечення російських окупаційних військ на Донеччині. Російська база розташовувалася приблизно за 20 кілометрів на південний схід від Покровська. 

