У Росії закінчуються гроші на війну: Кремль накопичує борги 

Висока активність запозичень мінфіну підвищує фінансові ризики для країни-терористки

Мінфін Росії днями продав облігації федеральної позики на 167 млрд рублів, а два тижні тому – на 177,5 млрд рублів. Відтак накопиченим підсумком за три останні тижні мінфін продав облігацій вже на 345 млрд руб. Про це пишуть російські ЗМІ.

При цьому план на цей квартал становив всього 150 млрд рублів – удвічі менше вже витраченої суми. Така висока активність запозичень мінфіну підвищує нервозність фінансового ринку РФ та побоювання можливого зростання прибутковості облігацій у майбутньому.

Агресивне розміщення позик та зростання прибутковості облігацій на глобальному ринку вже нівелювали раніше позитивну статистику щодо уповільнення інфляції в країні-агресорці. Відтак найближчим часом динаміка ринку залежатиме від умов розміщення нового держборгу.

Російські ЗМІ вже повідомили, що імовірно, таким чином Кремль намагається залучити гроші для фінансування армії окупантів, і накопичує борги, створюючи фінансові ризики для росіян.

Нагадаємо, відхід західних компаній та санкції катастрофічно завдадуть шкоди російській економіці.