Путін підписав закон про підвищення призовного віку

Путін підписав закон, який розширює призовний вік у Росії до 30 років

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про розширення призовного віку на три роки. З 2024 року він становитиме 18-30 років замість нинішніх 18-27-ми. Спочатку міністр оборони Сергій Шойгу пропонував підвищити обидві межі призовного віку до 21-30 років, але згодом у проєкт внесли поправки.

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Тиран Володимир Путін підписав закон, який розширює призовний вік у Росії до 30 років. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації, він набуде чинності з 1 січня 2024 року.

Хоча верхня межа призовного віку зрушить із нинішніх 27 до 30 років, нижня залишиться на попередньому рівні – 18 років. Спочатку міністр оборони Сергій Шойгу пропонував зрушити нижню планку, встановивши призовний вік 21-30 років, Путін підтримав цю ідею. У такому вигляді Держдума ухвалила законопроєкт у першому читанні, але у липні голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що було вирішено збільшити лише верхню межу призовного віку. Він стверджував, що «дуже багато хлопців хочуть піти та служити саме у 18 років».

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Також Путін підписав закон, який вводить заборону на виїзд за кордон для громадянина з дня вручення йому повістки, у тому числі за місцем роботи або навчання.

Закон також забороняє призовникам виїжджати з Росії з дня, коли повістка буде розміщена в реєстрі вручення повісток.

Уточнюється, що заборона на виїзд застосовується як тимчасовий захід, «спрямований на забезпечення явки громадянина до військкомату». Рішення про заборону виїзду призовника з РФ формуватиметься військкоматом у день направлення громадянинові повістки. Раніше заборона на виїзд з Росії діяла з моменту, коли повістка вважалася врученою.

Вказується, що рішення про скасування обмежувальних заходів формується в реєстрі військового обліку в автоматичному режимі. Таке рішення підписується електронним підписом у день явки громадянина по повістці або підтвердження поважних причин неявки.

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Нагадаємо, Держдума країни-агресора ухвалила закон про підвищення призовного віку до 30 років. Втім, як звернули увагу журналісти, до другого читання в цьому законопроекті з'явилася цікава поправка, згідно з якою російські губернатори після відповідного рішення президента зможуть створювати «спеціалізовані унітарні підприємства» для охорони громадського порядку «у період мобілізації, воєнного стану та у воєнний час».

До слова, Росія від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.