Іран розблокував Ормузьку протоку

Протока залишатиметься відкритою до завершення десятиденного перемирʼя між Ізраїлем та Ліваном

Після угоди про припинення вогню в Лівані Ормузьку протоку було відкрито для всіх комерційних суден

Удень 17 квітня Іран оголосили про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню в Лівані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іранського міністра закордонних справ Аббаса Арагчі.

За словами дипломата, розблокування протоки діятиме до кінця припинення вогню в Лівані. Про перемирʼя Бейрут домовився з Ізраїлем 16 квітня строком на 10 днів.

«Відповідно до припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошений повністю відкритим на решту періоду припинення вогню, на скоординованому маршруті, як вже було оголошено Портами та Морською організацією Ісламської Республіки Ірану», – написав він.

Нагадаємо, президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

Як пише The Independent, глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки.

До слова, Bloomberg писав, що щонайменше два підсанкційні іранські танкери змогли пройти Ормузьку протоку, ймовірно використавши новий обхідний маршрут.