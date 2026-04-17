Іран розблокував Ормузьку протоку

Іран розблокував Ормузьку протоку
Протока залишатиметься відкритою до завершення десятиденного перемирʼя між Ізраїлем та Ліваном
Після угоди про припинення вогню в Лівані Ормузьку протоку було відкрито для всіх комерційних суден 

Удень 17 квітня Іран оголосили про відкриття Ормузької протоки на тлі припинення вогню в Лівані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іранського міністра закордонних справ Аббаса Арагчі.

За словами дипломата, розблокування протоки діятиме до кінця припинення вогню в Лівані. Про перемирʼя Бейрут домовився з Ізраїлем 16 квітня строком на 10 днів.

«Відповідно до припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошений повністю відкритим на решту періоду припинення вогню, на скоординованому маршруті, як вже було оголошено Портами та Морською організацією Ісламської Республіки Ірану», – написав він.

Нагадаємо, президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

Як пише The Independent, глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки.

До слова, Bloomberg писав, що щонайменше два підсанкційні іранські танкери змогли пройти Ормузьку протоку, ймовірно використавши новий обхідний маршрут.

Росія звинуватила країни Балтії та Фінляндію в агресії: реакція Євросоюзу не забарилася
США продовжать морську блокаду Ірану, попри відкриття Ормузької протоки – Трамп
Будапешт визначився з датою, коли Мадяр стане прем'єром Угорщини
Європа планує створити новий оборонний союз: чи візьмуть Україну
Іран розблокував Ормузьку протоку
Перший танкер з нафтою пройшов Ормузьку протоку після блокади США

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
