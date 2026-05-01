ОАЕ заборонили своїм громадянам поїздки до трьох країн

«У світлі поточних подій у регіоні МЗС оголошує про заборону на поїздки громадян»

У четвер, 30 квітня, Об'єднані Арабські Емірати запровадили заборону на поїздки своїх громадян до Ірану, Лівану та Іраку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ ОАЕ.

«У світлі поточних подій у регіоні МЗС оголошує про заборону на поїздки громадян ОАЕ до Ісламської Республіки Іран, Ліванської Республіки та Республіки Іран», – йдеться у заяві.

Водночас міністерство закликало громадян, які наразі перебувають у цих країнах, якнайшвидше залишити їхню територію та повернутися до ОАЕ за першої можливості.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.