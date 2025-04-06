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Росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Влад Дарвін обурений учинком росіян
фото з відкритих джерел

Хіт Влада Дарвіна без жодного дозволу виконали на федеральному пропагандистському каналі

Росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака Влада Дарвіна. Ідеться про трек артиста «Три сестри». Композицію виконавець створив 2013 року, а коли вона 2024-го знову опинилася в трендах, то переклав її українською. Росіяни теж не оминули увагою популярність пісні «Три сестри». Ба більше, вони без жодного на те дозволу співають її російськомовну версію на федеральному пропагандистському телеканалі. Як інформує «Главком», про це Влад Дарвін повідомив у своєму Instagram.

«Як українець я глибоко обурений. Мою музику використали без мого дозволу і без жодної міжнародної ліцензії на державному російському телебаченні – саме в той час, коли вся Україна перебувала в жалобі», – розповів артист.

Як відомо, 4 квітня країна-агресорка завдала ракетного удару по Кривому Рогу та забрала життя 19 невинних людей, серед яких дев’ятеро – діти. У ніч проти 6 квітня Росія обстріляла Київ.

Утім, це все не заважає росіянам красти українське, цинічного його використовувати або ж взагалі видавати за своє.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч опинилася у схожій ситуації. Росіяни вкрали в артистки пісню «За лісами, горами», переклали російською і використовують в пропагандистських цілях.

Раніше російська співачка Алла Пугачова, яка у 2022 році публічно засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну, випустила одразу два нові треки про війну.

Також Вакарчук пояснив, куди пішли сотні тисяч гривень, які йому виплатили ЗСУ. 

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Теги: росія Україна артист

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