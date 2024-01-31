Росія причетна до глушіння супутникових сигналів у Європі – Bloomberg

Росія має вже досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі та здатна розгорнути низку можливостей для радіоелектронної боротьби

У Східній Європі збільшилися випадки глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєння

Росія може бути причетна до збільшення випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь у Східній Європі. Про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем, інформує Bloomberg.

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Зазначається, що у Східній Європі збільшилися випадки глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь. За його словами, РФ стоїть за порушення сигналів глобальної системи позиціонування, коли з минулого року у Балтійському регіоні посилилися перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особливий сплеск було зареєстровано цього місяця на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

«Хтось робить це, і ми думаємо, що це Росія. Я думаю, що вони вчаться і тестують», – сказав Херем.

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Натомість видання наголошує, що Росія має вже досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі та здатна розгорнути низку можливостей для радіоелектронної боротьби, зокрема з припиненням діяльності безпілотників і ракет в Україні.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що у балтійському регіоні спостерігаються збої GPS, що може бути пов'язано із роботою російських засобів радіоелектронної боротьби. 16 січня безпрецедентно високий рівень перешкод у системі GPS спостерігався у північній та центральній Польщі, включаючи Варшаву та аж до Лодзі на півдні, повідомляв моніторинговий сайт GPSJAM. До того схожі рівні перешкод спостерігалися на польському узбережжі Балтійського моря, а також у північно-західній та центральній Польщі 25-27 грудня та 10 січня.

Також повідомлялося, що Росія глушить GPS-сигнали цивільних літаків Норвегії.