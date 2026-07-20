Спроби залучити молодь до окупаційних військ виявилася провальною

Міністерство оборони Росії провалило план вербування до Військ безпілотних систем поставлену кількість осіб, не поравшись навіть з пропозиціями для російських юнаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Conflict Intelligence Team.

Заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко заявляв, що за перше півріччя 2026 року підготовку у дронарі пройшли понад 8 тис. фахівців. Однак, виходячи з документів, на цей момент їх мало бути близько 34,4 тисячі, тоді як планувалося 78,8 тис. осіб.

58 тис. хотіли мобілізувати серед студентів, ексвійськовослужбовців авіачастин та жінок з відповідною підготовкою тощо.

У CIT вважають, що провал пов'язаний як зі спадом набору до російської армії, так і провалом вербування студентів, на яких Міноборони робило основну ставку.

Проте юнаки не збиралися підписувати контракти через страх потрапити натомість у штурмову піхоту, отримавши безстроковий термін військової служби.

Z-блогери своєю чергою кажуть, що зараз дронарями ЗС РФ представлені «не ті, хто мають представляти високотехнологічний рід військ». Найчастіше, згідно аналізу CIT, «це чоловіки від 50 років із непростим життєвим шляхом». Додатково аналітики повідомили, що для компенсації новобранців, Міноборони РФ переводить туди дронарів з існуючих подібних підрозділів піхоти, послаблюючи інші позиції.