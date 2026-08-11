Головна Світ Соціум
search button user button menu button

WP: Охорона Трампа провела секретну операцію в Туреччині під час саміту НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
WP: Охорона Трампа провела секретну операцію в Туреччині під час саміту НАТО
Охорона Трампа обдурила журналістів під час вильоту з Туреччини
фото: Reuters

Справжній маршрут президента приховали навіть від журналістів та частини співробітників Білого дому

Охорона президента США Дональда Трампа провела секретну операцію під час його від'їзду із саміту НАТО в Туреччині через загрозу з боку Ірану. Американського лідера непомітно перевезли до іншого літака, тоді як президентський Boeing 747 використали як приманку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, Трамп спочатку з'явився перед телекамерами біля старого синьо-білого Boeing 747, який раніше використовували як Air Force One. Президент піднявся на борт літака, через що журналісти та частина співробітників адміністрації вважали, що саме на ньому він залишить Туреччину.

Однак через кілька хвилин Трампа таємно перевезли до меншого військового літака C-32A Військово-повітряних сил США.

Для цього використали вантажівку кейтерингового обслуговування аеропорту. Такі автомобілі зазвичай застосовують для доставлення їжі та інших припасів на борт перед польотом.

У результаті старий Boeing 747 фактично став приманкою, тоді як справжнє місцеперебування американського президента залишалося прихованим.

За інформацією The Washington Post, такі заходи безпеки запровадили через достовірну загрозу з боку Ірану щодо Трампа та його літака.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що розвідка отримала інформацію про конкретну загрозу нападу на президента США або його повітряне судно.

Ситуація загострилася після того, як Сполучені Штати відновили військові удари по Ірану після зриву переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення багатомісячного конфлікту.

Додатковим фактором ризику стало місце проведення саміту НАТО. Туреччина межує з Іраном та має стратегічне значення для Сполучених Штатів.

The Washington Post зазначає, що американські президенти й раніше використовували подібні заходи для приховування своїх маршрутів через загрози безпеці.

Зокрема, у 2000 році під час візиту президента США Білла Клінтона до Пакистану один літак використали для введення спостерігачів в оману, тоді як американський лідер пересувався іншим бортом.

Колишній виконувач обов'язків директора Секретної служби США Рональд Роу заявив, що деталі пересування президента мають залишатися прихованими, якщо це необхідно для його захисту.

Нагадаємо, 7-8 липня в Анкарі відбувся саміт НАТО. У зустрічі взяли участь лідери держав-членів Альянсу. До столиці Туреччини також прибули президенти України та США.

Читайте також:

Теги: НАТО Дональд Трамп саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2021 році розвідувальне співтовариство США дійшло висновку: жодна іноземна держава не змогла змінити результати президентських виборів 2020 року
Трамп звинуватив Китай у втручанні у вибори-2020. Чи знайшла розвідка США докази
17 липня, 08:04
Зеленський провів зустріч з Трампом 28 липня в Овальному кабінеті
«Велика честь». Трамп оцінив переговори із Зеленським
29 липня, 06:28
Віткофф і Кушнер можуть прибути до Києва протягом найближчих двох тижнів
Віткофф і Кушнер погодилися приїхати до Києва. FT розкрила, коли можливий візит
29 липня, 12:41
Хусити атакували аеропорт у Саудівській Аравії після авіаударів по Сані
Нова ескалація на Близькому Сході: хусити атакували цивільний аеропорт
14 липня, 05:03
Законопроєкт Грема про санкції проти РФ суттєво переписали
США передумали тиснути? «Пекельні санкції» проти Росії пом'якшено
15 липня, 16:20
Трамп планує дозволити саудитам збагачувати уран
Трамп готовий «заплющити очі» на ядерні амбіції саудитів, – CNN
18 липня, 23:05
Ормузьку протоку готують до розмінування після переговорів з Іраном
Іран наблизився до відкриття Ормузької протоки, – Bloomberg
28 липня, 07:17
Нетаньягу поговорив із Зеленським на похороні Грема
Зеленський уперше за три роки зустрівся з Нетаньягу
29 липня, 15:56
Зеленський попросив у Трампа розширити роботу Starlink для ЗСУ
Трамп отримав від Зеленського несподіване прохання – The Atlantic
31 липня, 15:14

Соціум

Слідчі знайшли ДНК на дроні, який атакував український Ан-124: слід веде до Литви
Слідчі знайшли ДНК на дроні, який атакував український Ан-124: слід веде до Литви
Спалах Еболи забрав понад 2000 життів у ДР Конго
Спалах Еболи забрав понад 2000 життів у ДР Конго
США пустили на металобрухт два захоплені російські танкери
США пустили на металобрухт два захоплені російські танкери
Російський аналог Starlink створив серйозну проблему для ЗСУ – «Флеш»
Російський аналог Starlink створив серйозну проблему для ЗСУ – «Флеш»
Колишнє службове житло Навроцького викликало суперечки у Польщі
Колишнє службове житло Навроцького викликало суперечки у Польщі
Останки Євгена Коновальця ексгумували у Роттердамі: що буде далі
Останки Євгена Коновальця ексгумували у Роттердамі: що буде далі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
188K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
67K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua