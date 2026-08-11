WP: Охорона Трампа провела секретну операцію в Туреччині під час саміту НАТО

Охорона Трампа обдурила журналістів під час вильоту з Туреччини

Справжній маршрут президента приховали навіть від журналістів та частини співробітників Білого дому

Охорона президента США Дональда Трампа провела секретну операцію під час його від'їзду із саміту НАТО в Туреччині через загрозу з боку Ірану. Американського лідера непомітно перевезли до іншого літака, тоді як президентський Boeing 747 використали як приманку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За даними видання, Трамп спочатку з'явився перед телекамерами біля старого синьо-білого Boeing 747, який раніше використовували як Air Force One. Президент піднявся на борт літака, через що журналісти та частина співробітників адміністрації вважали, що саме на ньому він залишить Туреччину.

Однак через кілька хвилин Трампа таємно перевезли до меншого військового літака C-32A Військово-повітряних сил США.

Для цього використали вантажівку кейтерингового обслуговування аеропорту. Такі автомобілі зазвичай застосовують для доставлення їжі та інших припасів на борт перед польотом.

У результаті старий Boeing 747 фактично став приманкою, тоді як справжнє місцеперебування американського президента залишалося прихованим.

За інформацією The Washington Post, такі заходи безпеки запровадили через достовірну загрозу з боку Ірану щодо Трампа та його літака.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що розвідка отримала інформацію про конкретну загрозу нападу на президента США або його повітряне судно.

Ситуація загострилася після того, як Сполучені Штати відновили військові удари по Ірану після зриву переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення багатомісячного конфлікту.

Додатковим фактором ризику стало місце проведення саміту НАТО. Туреччина межує з Іраном та має стратегічне значення для Сполучених Штатів.

The Washington Post зазначає, що американські президенти й раніше використовували подібні заходи для приховування своїх маршрутів через загрози безпеці.

Зокрема, у 2000 році під час візиту президента США Білла Клінтона до Пакистану один літак використали для введення спостерігачів в оману, тоді як американський лідер пересувався іншим бортом.

Колишній виконувач обов'язків директора Секретної служби США Рональд Роу заявив, що деталі пересування президента мають залишатися прихованими, якщо це необхідно для його захисту.

Нагадаємо, 7-8 липня в Анкарі відбувся саміт НАТО. У зустрічі взяли участь лідери держав-членів Альянсу. До столиці Туреччини також прибули президенти України та США.