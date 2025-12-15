Росія розглядає будівництво ЗПГ-терміналу у Шрі-Ланці

Росія шукає нові ринки ЗПГ після відмови ЄС від імпорту газу до 2027 року

Росія та Шрі-Ланка розпочали переговори про будівництво ЗПГ-терміналу, який допоможе Москві знаходити нові ринки збуту зрідженого природного газу для підсанкційних проєктів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«По суті, ми почали переговори, особливо після візиту міністра. Ми розпочали деякі обговорення, йдуть попередні переговори... Як я вже говорила раніше, пропозиції були подані», – заявила посол Шрі-Ланки в РФ Шобіні Гунасекера.

Росія шукає нові ринку збуту зрідженого природного газу для підсанкційних проєктів, після відмови Європейського союзу від імпорту газу з РФ до листопада 2027 року.

За словами аналітиків, налагодити Росії постачання має почасти допомогти будівництво російських терміналів у країнах, що готові приймати ЗПГ з РФ під ризиком вторинних санкцій.

Нагадаємо, що за підсумками грудня надходження до бюджету РФ від продажу енергоресурсів можуть впасти майже у два рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши близько 410 млрд рублів ($5,17 млрд). Як повідомляє агентство Reuters, головними причинами такого падіння стали здешевлення сирої нафти на світових ринках та зміцнення курсу російського рубля.

3 грудня Європейський Союз узгодив остаточні правила поетапної відмови від імпорту російського природного газу. У разі схвалення документа Радою ЄС та Європарламентом повна заборона на його постачання запрацює до кінця 2027 року. Регламент також передбачає штрафи за порушення правил та можливість тимчасового призупинення заборони у разі надзвичайної загрози енергетичній безпеці окремих держав. Документ набуде чинності після формального затвердження Радою ЄС та Європарламентом.