Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламент проти винятків для Угорщини та Словаччини у питанні купівлі енергоносіїв з РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Європарламент проти винятків для Угорщини та Словаччини у питанні купівлі енергоносіїв з РФ
фото: AFP

Між Єврокомісією, Європарламентом та урядами країн ЄС тривають переговори щодо імпорту російських нафти та газу країнами, які не мають виходу до моря

Європейський парламент виступає проти надання країнам-членам, які не мають виходу до моря, винятків щодо імпорту російських нафти та газу на випадок раптових перебоїв з постачанням. Це питання є предметом обговорення в рамках ініціативи ЄС, яка розвиває пропозицію Єврокомісії про повне припинення енергетичної залежності від Москви до 2027 року. Про це повідомляє Euronews із посиланням на джерела в ЄС, передає «Главком».

Тривають переговори між Єврокомісією, Європарламентом та урядами країн ЄС. Попередня неформальна згода передбачала, що більш залежні від імпорту країни, зокрема Угорщина і Словаччина, могли б отримати право дозволити імпорт російських енергоресурсів у разі енергетичної кризи.

Проте депутати Європарламенту наполягають на відсутності будь-яких «лазівок» для гарантування повного зникнення російських викопних ресурсів з енергетичного балансу ЄС.

Латвійська депутатка Інесе Вайдере заявила, що позиція Парламенту значно жорсткіша: заборонити імпорт російського газу та нафти, включно через посередників, з 1 січня 2027 року, без можливості тимчасового призупинення заборони за будь-яких обставин.

Позиція країн-членів значно слабша, передбачає заборону лише газу, лише з 2028 року та надання винятків Угорщині та Словаччині, попри наявність альтернатив. Хоча імпорт російського газу, трубопровідного та СПГ, впав до 12% у загальному обсязі імпорту ЄС (порівняно з 45% у 2021 році), парламентарі вказують, що цей показник все ще означає надходження до російського бюджету близько €210 млрд. 

Низка депутатів визнає труднощі країн без виходу до моря, але стверджує, що інфраструктурні проєкти в Болгарії та Румунії можуть стати надійною альтернативою. За їхніми оцінками, частина цих проєктів запрацює до 2026-2027 років, що дасть енергетичним операторам час для диверсифікації.

Румунський газопровід «Тузла-Подішор», що є частиною проєкту Neptun Deep у Чорному морі, може стати альтернативою російському газу для Угорщини та Словаччини, дозволяючи Румунії поетапно збільшувати експортні потужності.

Водночас, Угорщина розглядає це законодавство як питання енергетичного суверенітету. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що регулювання «знищує енергетичну безпеку держав-членів», оскільки «відрізає один із наших життєво важливих маршрутів постачання нафти».

Як альтернативу, комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен обговорював з угорською компанією MOL можливість використання хорватського нафтопроводу Janaf («Адрія»), який міг би замінити російський трубопровід «Дружба».

Однак представники MOL стверджують, що «Адрія» поки що не готова впоратися з навантаженням через недостатні інвестиції Хорватії та проблеми з доставкою замовленого обсягу. Експерти зазначають, що перехід на Janaf для Угорщини та Словаччини означатиме вищу собівартість імпортованої сировини та потребуватиме технічних змін на нафтопереробних заводах.

Незважаючи на розбіжності, усі сторони переговорів прагнуть досягти політичної угоди до Різдва.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що за результатами його переговорів із Дональдом Трампом Будапешт домігся виключення країни з-під дії американських санкційних обмежень, які стосуються імпорту енергоносіїв із Росії.

Глава угорського уряду зазначив, що між стратегічними інтересами Угорщини та США немає розбіжностей чи суперечностей. Проте існує значна кількість збігів в інтересах обох держав, а також були питання, які вимагали врегулювання. Цим темам було присвячено тривалу розмову.

«Главком» писав, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів». 

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.

Теги: Словаччина імпорт Угорщина переговори Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламент Грузії вирішив ліквідувати Антикорупційне бюро
Грузія ліквідує своє НАБУ
17 листопада, 19:59
Ярослава Хортяні і Маргарита Ситник
Ярослава Хортяні: Мер Будапешта та більшість угорців, які розбираються в політиці, підтримують Україну
14 листопада, 13:25
Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
Bloomberg: Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет «Томагавк»
7 листопада, 03:40
Польський президент Кароль Навроцький заявив, що Польща стане хабом постачання скрапленого газу зі США
Польща забезпечить Словаччину американським газом
6 листопада, 07:50
Процес перемовин між США та Китаєм буде довгий
Дві новини після зустрічі Трампа і Сі: хороша і не дуже
31 жовтня, 13:02
Трамп найближчим часом зустрінеться з Сі
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
30 жовтня, 00:32
Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю
Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю
29 жовтня, 05:35
Глава МЗС Польщі відреагував на заяву Сійярто
Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав Мадяра
22 жовтня, 18:48
За словами Зеленського, Трамп вважає, що так званий «угорський формат» може стати наступним кроком або форматом, який здатен принести бажані результати
Зеленський пояснив, який план має Трамп на Будапешт
20 жовтня, 10:16

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua