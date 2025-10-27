Росія ввела режим надзвичайної ситуації у Білгородській області після удару по дамбі

Супутникові знімки, на яких видно масштаб затоплення територій після ураження греблі Бєлгородського водосховища

Внаслідок ударів було пошкоджено донний водовипуск і обидва затвори, що регулюють рівень води

У Білгородській області Росії введено режим надзвичайної ситуації після ударів по дамбі Білгородського водосховища. Про це пише The Moscow Times, пише «Главком».

За даними Федерального агентства водних ресурсів, внаслідок ударів було пошкоджено донний водовипуск і обидва затвори, що регулюють рівень води, що призвело до його зниження на один метр.

Згідно з повідомленнями, OSINT-ресурсу Dnipro Osint та каналуExilenova+, стався витік води з пошкодженої ділянки дамби та початок затоплення прилеглих територій.

Раніше стало відомо, що греблю Білгородського водосховища пошкодили дрони Сил безпілотних систем ЗСУ. Цю інформацію підтвердив командувач цього роду військ Роберт Мадяр Бровді.

За його словами, після українського удару рівень води у водосховищі впав на 100 см, що не є остаточним. Наслідки цього вже відчуваються нижче за течією: в бліндажах в районі села Графівка російським військовим стало «не затишно», каже Мадяр.

Нагадаємо, дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.