Мадяр підтвердив удар по Білгородській дамбі і розповів про наслідки

Рівень води у водосховищі впав на 100 см, що не є остаточним

Греблю Білгородського водосховища пошкодили дрони Сил безпілотних систем ЗСУ. Як інформує «Главком», про це у своєму телеграм повідомив командувач цього роду військ Роберт Мадяр Бровді.

За його словами, після українського удару рівень води у водосховищі впав на 100 см, що не є остаточним. Наслідки цього вже відчуваються нижче за течією: в бліндажах в районі села Графівка російським військовим стало «не затишно», каже Мадяр.

«Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС). Операція отримала назву «Дамба, ну ти тримайся, якщо що!», але, як видно з російської дорозвідки, дамба трохи попсута», – написав командувач Сил безпілотних систем.

Також опубліковано відео, на якому видно неконтрольоване скидання води через пошкоджений шлюз водосховища.

Нагадаємо, уночі дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що українські сили завдають ударів по Білгородській області. Це відповідь на постійні атаки з боку Росії.

Також увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання. За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Також повідомлялось, що у ніч на 7 жовтня російський Білгород атакували ракети.