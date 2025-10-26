Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мадяр підтвердив удар по Білгородській дамбі і розповів про наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Мадяр підтвердив удар по Білгородській дамбі і розповів про наслідки
Гребля отримала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік води
фото з відкритих джерел

Рівень води у водосховищі впав на 100 см, що не є остаточним

Греблю Білгородського водосховища пошкодили дрони Сил безпілотних систем ЗСУ. Як інформує «Главком», про це у своєму телеграм повідомив командувач цього роду військ Роберт Мадяр Бровді.

За його словами, після українського удару рівень води у водосховищі впав на 100 см, що не є остаточним. Наслідки цього вже відчуваються нижче за течією: в бліндажах в районі села Графівка російським військовим стало «не затишно», каже Мадяр.

«Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС). Операція отримала назву «Дамба, ну ти тримайся, якщо що!», але, як видно з російської дорозвідки, дамба трохи попсута», – написав командувач Сил безпілотних систем.

Також опубліковано відео, на якому видно неконтрольоване скидання води через пошкоджений шлюз водосховища.

Нагадаємо, уночі дрони атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку. 

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що українські сили завдають ударів по Білгородській області. Це відповідь на постійні атаки з боку Росії. 

Також увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання. За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Також повідомлялось, що у ніч на 7 жовтня російський Білгород атакували ракети.

Читайте також:

Теги: дрон водойма Білгород

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони‑перехоплювачі. Як спрацювали під час атаки
Чи спрацювали дрони‑перехоплювачі під час останньої атаки?
28 вересня, 21:01
MQ-9 Reaper – безпілотний розвідувально-ударний безпілотник зі Сполучених Штатів, який перебуває у Кореї
США розмістили дрони «небесний вбивця» у Південній Кореї
30 вересня, 07:51
Китай запустив 15 947 дронів для грандіозного світлового шоу
Китай запустив 15 947 дронів для грандіозного світлового шоу та встановив рекорд Гіннеса
19 жовтня, 06:33
Після відповідних перевірок безпеки роботу аеропорту було відновлено
Невідомий дрон помічено ще в одній європейській країні: щонайменше 12 авіарейсів вимушено змінили курс
20 жовтня, 13:19
Ворожий дрон пошкодив житловий будинок на Печерську
У Києві житловий будинок на Печерську постраждав від падіння дрона (фото)
22 жовтня, 11:52
Невідомі дрони стали проблемою для аеропортів Європи
Дрони заважають роботі аеропортів ЄС: гендиректор Ryanair пояснив, що робити
3 жовтня, 13:21
Військові вирішили повернути кота до мирного життя
Бійці «Хартії» евакуювали з позиції кота за допомогою дрона
27 вересня, 20:15
Мерц висловив свою думку щодо захисту Європи від дронів
Фінансування «стіни дронів» із фондів ЄС: Мерц відреагував на ідею
3 жовтня, 13:00
Росія купувала західні технології для захисту атомного підводного флоту
Росія таємно купувала західні підводні дрони для захисту флоту
23 жовтня, 16:31

Події в Україні

Скільки чоловіків Україна мобілізує щомісяця: нардеп назвав цифру
Скільки чоловіків Україна мобілізує щомісяця: нардеп назвав цифру
Чи будуть відключати світло 27 жовтня: «Укренерго» оновило дані
Чи будуть відключати світло 27 жовтня: «Укренерго» оновило дані
На Сумщині дрон РФ підбив мікроавтобус із людьми, серед поранених є діти (оновлено)
На Сумщині дрон РФ підбив мікроавтобус із людьми, серед поранених є діти (оновлено)
Путіну доповіли про оточення ЗСУ у Куп’янську і Покровську. Зеленський відреагував
Путіну доповіли про оточення ЗСУ у Куп’янську і Покровську. Зеленський відреагував
Мадяр підтвердив удар по Білгородській дамбі і розповів про наслідки
Мадяр підтвердив удар по Білгородській дамбі і розповів про наслідки
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua