«Може, їм у Білгороді досить в комфорті залишатись». Зеленський пояснив логіку ударів ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Президент наголосив, що Україна не збирається жертвувати цивільними, однак буде діяти у відповідь на атаки ворога
фото: glavcom.ua

Чому Україна б’є по Білгороду? Відповідь Верховного головнокомандувача

Українські сили завдають ударів по Білгородській області. Це відповідь на постійні атаки з боку Росії. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

«Ми не змінили позицію. Один із найінтенсивніших напрямків, звідки б’ють по Україні, – це Білгородський напрямок. Звідти завжди були ракетні удари, авіація, КАБи тощо. Звідки летять ракети на Харківщину? Звідки були сотні, вже тисячі КАБів? Звідти», – зазначив президент.

Зеленський додав, що Росія також регулярно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова та області. «Так само вони завдають ударів по енергоінфраструктурі Харкова та області. Напевно, може, їм там в Білгороді досить в комфорті залишатись, якщо вони так роблять. Напевно, це абсолютно справедливо», – сказав він.

Президент наголосив, що Україна буде діяти у відповідь на атаки ворога. «Ми ж їм сказали, що вони повинні зрозуміти, якщо вони хочуть нам робити блекаути, то ми будемо робити те саме. Тут немає ніяких секретів. Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення», – підкреслив він.

Що стосується ударів по Білгородській та Курській областях, Зеленський пояснив, що відстань дозволяє застосовувати різні види озброєнь. «Українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди стоїть завдання», – додав він.

Також Зеленський розповів про успіхи України у виконанні далекобійних ударів по території Росії, зокрема в контексті відповідей на російські удари. Він підкреслив, що серед найбільших досягнень української армії – вдосконалення ракетних систем і масове застосування новітніх розробок. Також Зеленський повідомив деталі спільної спецоперації проти тіньового флоту РФ.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання. За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Також повідомлялось, що у ніч на 7 жовтня жовтня російський Білгород атакували ракети.

