Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський Білгород атаковано ракетами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Російський Білгород атаковано ракетами
У Білгороді пролунали вибухи
скріншот з відео

У Білгороді виникла пожежа та є проблеми зі світлом

У ніч на 7 жовтня жовтня російський Білгород атакували ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Білгороді пролунали сильні вибухи на фоні ракетної небезпки. Ймовірно, по місту прилетіли ракети HIMARS. Як пишуть у мережі, є перебої зі світлом.

Крім того, відомо, що після вибухів, у Білгороді розгорілися пожежі.

Як відомо, 6 жовтня у Білгороді вже лунали вибухи на тлі оголошеної ракетної небезпеки. За попередньою інформацією, ураження зазнала місцева Теплоелектроцентраль (ТЕЦ). 

Місцеві мешканці повідомляють, що після серії вибухів у місті та регіоні спостерігаються перебої з електроенергією. Місцева влада поки що не надала офіційних коментарів щодо причин та наслідків вибухів, а також щодо ступеня руйнувань на критичному енергетичному об'єкті.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України здійснили низку успішних ударів. Зокрема Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва вибухівки і боєприпасів та комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Сили оборони уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова» на території РФ. Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин і відіграє критичну роль у спорядженні боєприпасів для російської армії.

Крім того, увечері, 6 жовтня, у Росії в Тюмені мешканці повідомили про вибух і загоряння в районі Антипінського нафтопереробного заводу. Очевидці в соціальних мережах описують, як у бік об'єкта попрямували пожежні машини і «швидкі», а в небі над промисловою зоною піднявся стовп диму. 

За попередніми даними, на місце події стягнули понад вісім пожежних розрахунків для локалізації пожежі.

До слова, нафтопереробний завод у Кіриші, один з найбільших у Росії, зупинив найпродуктивнішу установку дистиляції нафти CDU-6 після атаки дронів. Відновлення роботи установки займе близько місяця. Зупинка може призвести до невеликого зниження виробництва нафтопродуктів.

Теги: вибух росія Білгород

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
Вчора, 08:57
Від рук колишніх військових за три роки загинули майже 300 людей
Чому у Кремлі бояться повернення військових з України?
19 вересня, 17:45
Андрій Демченко: перекидання великої кількості військ потребує часу, і розвідка зможе це помітити
Навчання «Захід-2025»: прикордонники назвали кількість росіян в Білорусі
12 вересня, 13:25
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві свого колегу Радослава Сікорського
Сікорський повідомив, чи розірве Польща дипломатичні відносини з РФ
12 вересня, 20:44
Російські літаки порушили повітряний простір Естонії
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у ніч з 25 на 26 вересня
Reuters пояснив, чому Трамп нервує через удари по російським НПЗ
27 вересня, 00:37
Трамп підтримав ідею Путіна про контроль над ядерною зброєю
Трамп підтримав ідею Путіна про контроль над ядерною зброєю
Вчора, 00:54
Аскаров до того, як став окупантом, працював тренером-викладачем дитячого хокейного клубу «Коркіно-ЮХЛ»
ЗСУ на фронті знищили дитячого хокейного тренера
25 вересня, 12:23
У Сочі оголошено евакуацію на пляжах
У Сочі оголошено евакуацію на пляжах
24 вересня, 18:17

Соціум

Російський «тіньовий флот» забруднює європейські моря – Politico
Російський «тіньовий флот» забруднює європейські моря – Politico
Російський Білгород атаковано ракетами
Російський Білгород атаковано ракетами
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
Один із найбільших НПЗ Росії зупинив установку після атаки дронів – Reuters
Один із найбільших НПЗ Росії зупинив установку після атаки дронів – Reuters
Підрив «Північних потоків»: суд подовжив арешт українцю, підозрюваному в диверсії
Підрив «Північних потоків»: суд подовжив арешт українцю, підозрюваному в диверсії
Вибухи у Білгороді: у місті перебої з електропостачанням (відео)
Вибухи у Білгороді: у місті перебої з електропостачанням (відео)

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua