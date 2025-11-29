Росія заявляє про атаку на нафтовий термінал під Новоросійськом

Подальша експлуатація терміналу неможлива

Російські пропагандисти скаржаться на нібито «цілеспрямовану терористичну атаку» українських безекіпажних катерів (БЕК) на Морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), розташований в акваторії Новоросійська. За їхніми заявами, інцидент стався сьогодні о 04:06. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Унаслідок вибуху значні пошкодження отримав виносний причальний пристрій КТК ВПУ-2, який використовується для завантаження танкерів. Капітан морського порту Новоросійськ видав розпорядження про припинення всіх вантажних та інших операцій на терміналі. Танкери були відведені за межі акваторії КТК.

Росіяни стверджують, що нібито системи аварійного захисту спрацювали, і потрапляння нафти в акваторію Чорного моря попередньо не відбулося. Зараз проводиться екологічний моніторинг. Повідомляється, що постраждалих серед персоналу КТК та підрядників немає.

За заявою російської сторони, подальша експлуатація ВПУ-2 неможлива. Відвантаження на терміналі будуть відновлені лише «при скасуванні загроз БЕК і БПЛА».

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада у Краснодарському Краї РФ пролунали гучні вибухи. Регіон опинився під атакою дронів. Безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали.

Ударні БпЛА уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Внаслідок ударів там розгорілася масштабна пожежа.