Росія закрила пропускні пункти на лінії окупації Цхінвальського регіону Грузії



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Це є частиною цілеспрямованої політики окупаційного режиму

Закриття т.зв. пропускних пунктів на лінії окупації Цхінвальського регіону повністю ізолює населення окупованої території.

Про це у неділю, 15 вересня 2019 року, заявив офіційний представник МЗС Грузії Володимир Константініді в зв’язку з закриттям т.зв. пропускних пунктів на лінії окупації, передає Перший канал грузинського державного ТБ.

За його оцінкою, це незаконне рішення окупаційного режиму грубо обмежує фундаментальні права людини, обмежує вільне пересування людей, які постраждали від конфлікту, і їх доступ до власних угідь.

«Закриття лінії окупації на невизначений термін створює критичні гуманітарні умови для населення Цхинвальського регіону і ускладнює зусилля Грузії та міжнародної спільноти, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту і деескалацію ситуації.

Це є частиною цілеспрямованої політики окупаційного режиму по дестабілізації ситуації на місці шляхом різних агресивних дій і провокацій», – заявив Константініді.

За його словами, МЗС закликає Російську Федерацію і її окупаційний режим в Цхінвалі негайно припинити провокаційні дії і забезпечити вільне пересування місцевого населення на лінії окупації.

«Міністерство закордонних справ закликає Російську Федерацію виконувати свої міжнародні зобов’язання і конструктивно включитися в Женевські міжнародні переговори для вирішення проблем безпеки та гуманітарних проблем постраждалого в результаті конфлікту населення», – заявив Константініді.

За його словами, МЗС негайно зв’язався з співголовами Женевських переговорів, Місією спостерігачів Євросоюзу і міжнародними партнерами. Грузинська сторона також порушила питання на зустрічі з чинним головою ОБСЄ, на Постійній раді ОБСЄ і в інших міжнародних форматах і звернулася до міжнародного співтовариства з проханням про дієвому участю.

Нагадаємо, Грузія не визнає так звані «місцеві вибори» в окупованому Російською Федерацією Криму.