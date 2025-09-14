Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка бореться за виживання, зростає, каже Туск
фото з відкритих джерел

Польський прем’єр вважає цю ситуацію випробуванням зрілості політичного класу його країни

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зростання проросійських настроїв та неприязні до України в країні. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережах.

«Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка бореться за виживання, зростає, підживлювана Кремлем на основі справжніх страхів та емоцій. Роль політиків – зупинити цю хвилю, а не плисти на ній. Це випробування патріотизму та зрілості всього польського політичного класу», – заявив політик.

Ці слова пролунали лише через кілька днів після того, як російські дрони порушили польський повітряний простір та через день, як Туск розкритикував своїх політичних опонентів з партій «Право і справедливість» та «Конфедерація».

«У ПіС та «Конфедерації» триває дискусія щодо того, чи є дрони провокацією з боку України, польського уряду, чи помилкою. Всупереч тому, що кажуть польські розвідувальні служби, військові, президент і прем'єр-міністр, вони роблять усе можливе, щоб зняти з Росії відповідальність за напад 10 вересня», – написав премʼєр.

Крім того, прем'єр раніше запевнив, що польські служби та військові мають достатньо інформації про те, хто відповідальний за атаку безпілотників на Польщу. «Ми не піддамося маніпуляціям та дезінформації з боку росії. Польща впевнена щодо джерел, місця запуску та навмисності цієї дії», – казав він.

Глава уряду також закликав поляків бути обережними та базувати свої оцінки та коментарі лише на офіційній інформації від польських установ.

Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. 

Крім того, Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною під вечір 13 вересня. Зокрема, у повітряному просторі країни діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки були у стані найвищої готовності.

До того, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.

Через вторгнення російських безпілотників НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

Читайте також:

Теги: росія Польща військові напад Дональд Туск системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Де ЗСУ контратакують, а де ворог просувається. Огляд фронту
8 вересня, 11:14
Польща запроваджує нові правила для оренди житла
Зміни в оренді житла у Польщі: що чекає на українців з 2026 року
19 серпня, 10:54
Росія продовжує виділяти кошти на ядерне стримування
Чи вплинула війна проти України на ядерний потенціал Росії
28 серпня, 05:14
Вербування жінок у ПАР демонструє справжнє ставлення Кремля до Африки – як до джерела ресурсів, зокрема людських
Росія масово вербує жінок у ПАР на завод з виробництва дронів. Уряд відреагував
26 серпня, 14:26
Росіянки оригінально готуються до чемпіонату світу з боротьби
Жіноча збірна Росії з боротьби провела фотосесію на тлі портрета Путіна
27 серпня, 16:35
Також Антоніо Таяні оголосив про призначення нового посла Італії в Росії
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Тривають необхідні слідчі дії у справі про вбивство Андрія Парубія
Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія, вибухи у Росії: головне за ніч
1 вересня, 05:44
Китай залишається обережним у співпраці та не сприймає себе як союзника Росії та КНДР
WSJ: Китай, Росія та КНДР – не союзники, але зближуються
9 вересня, 01:24
Юсов наголосив, до перемовин росіяни прагнуть продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території
Розвідка оцінила, як довго триватиме наступ РФ на фронті
6 вересня, 16:18

Соціум

Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
Центр протидії дезінформації пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля
Центр протидії дезінформації пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля
Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT
Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT
Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
Папа Лев XIV святкує 70-річчя: глава УГКЦ надіслав привітання
Папа Лев XIV святкує 70-річчя: глава УГКЦ надіслав привітання
У Росії подвійна аварія на залізниці: з рейок зійшли тепловози, є жертва (відео)
У Росії подвійна аварія на залізниці: з рейок зійшли тепловози, є жертва (відео)

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua