Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення

Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка бореться за виживання, зростає, каже Туск

Польський прем’єр вважає цю ситуацію випробуванням зрілості політичного класу його країни

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зростання проросійських настроїв та неприязні до України в країні. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережах.

«Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка бореться за виживання, зростає, підживлювана Кремлем на основі справжніх страхів та емоцій. Роль політиків – зупинити цю хвилю, а не плисти на ній. Це випробування патріотизму та зрілості всього польського політичного класу», – заявив політик.

Ці слова пролунали лише через кілька днів після того, як російські дрони порушили польський повітряний простір та через день, як Туск розкритикував своїх політичних опонентів з партій «Право і справедливість» та «Конфедерація».

«У ПіС та «Конфедерації» триває дискусія щодо того, чи є дрони провокацією з боку України, польського уряду, чи помилкою. Всупереч тому, що кажуть польські розвідувальні служби, військові, президент і прем'єр-міністр, вони роблять усе можливе, щоб зняти з Росії відповідальність за напад 10 вересня», – написав премʼєр.

Крім того, прем'єр раніше запевнив, що польські служби та військові мають достатньо інформації про те, хто відповідальний за атаку безпілотників на Польщу. «Ми не піддамося маніпуляціям та дезінформації з боку росії. Польща впевнена щодо джерел, місця запуску та навмисності цієї дії», – казав він.

Глава уряду також закликав поляків бути обережними та базувати свої оцінки та коментарі лише на офіційній інформації від польських установ.

Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів.

Крім того, Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною під вечір 13 вересня. Зокрема, у повітряному просторі країни діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки були у стані найвищої готовності.

До того, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.

Через вторгнення російських безпілотників НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.