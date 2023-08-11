У Підмосков'ї масштабна пожежа на складі: дим видно за декілька кілометрів (відео)

Загоряння локалізовано на площі дві тисячі квадратних метрів

Цієї ночі в місті Одинцово Московської області РФ спалахнула сильна пожежа на складі. Площа займання становить дві тисячі квадратних метрів. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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За попередніми даними пабліків, горить склад на Зеленій вулиці. Місцеві мешканці чули звуки, схожі на вибухи. Заграву від вогню та дим видно за кілька кілометрів. На місце виїхали працівники екстрених служб.

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Як пише Telegram-канал Shot, пожежа локалізована на площі дві тисячі квадратних метрів. Відомо, що на місці займання розташовувалися скупчення вторинної сировини та логістична компанія. Там працюють екстрені служби. Наразі інформації щодо постраждалих немає.

Telegram-канал Baza уточнює, що йдеться про склад пивної продукції.

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Нагадаємо, минулої ночі в російському місті Домодєдово Московської області прогриміли вибухи, унаслідок яких виникла сильна пожежа.

Раніше, 9 серпня, в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. Інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула.

Крім того, нещодавно у Ставропольському краї РФ горіла військова частина.