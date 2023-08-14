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Ремонт на Керченському мосту: з’явилися нові супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ремонт на Керченському мосту: з’явилися нові супутникові знімки
Керченський міст з космосу 13 серпня 2023 року
супутниковий знімок

Удари по рашистах в окупованому Криму відбуваються регулярно. Влада РФ звинувачує у вибухах Україну або називає їх навчаннями

З’явилися нові супутникові знімки ремонту, який продовжується на Керченському мосту, що з’єднує окупований Крим із Росією. Їх опублікував проєкт «Радіо Свобода» «Крим.Реалії».

Автором знімків є аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Він порівняв зображення, зроблені 30 липня, 4 серпня і 13 серпня 2023 року.

Нагадаємо, що 12 серпня у Криму, в районі Керчі, лунали вибухи. У Міністерстві оборони РФ заявили, що Керчинський міст атакували ракетами С-200. В ударах по Криму традиційно звинуватили Україну.

Пізніше стало відомо про другу серію вибухів у Керчі. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що над Керченською протокою російська ППО збила ще одну ракету.

Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами.

Також через атаки на Кримський міст 12 серпня біля нього утворився величезний затор.

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Теги: Крим війна Керченський міст росія

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