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Росія завдала ракетного удару по Балаклії, є постраждалі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія завдала ракетного удару по Балаклії, є постраждалі
Окупанти вдарили ракетою С-300
фото ілюстративне

Медики надають постраждалим допомогу

Сьогодні, 7 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро осіб. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили ракетою С-300 по території одного з автопарків. «Зараз на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало п’ятеро цивільних людей. Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Ще двоє чоловіків 20 та 85 років мають відносно легкі ушкодження». На місці інциденту працюють екстрені служби. Медики надають постраждалим допомогу.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Миколаївський район п’ятьма ракетами Х-22 з авіації, пошкоджена будівля промислового підприємства. 

Триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.

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Теги: Костянтинівка окупанти Миколаїв Херсон Telegram жінка інфраструктура Олег Синєгубов росіяни

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