Росія посилила атаки після початку мирних переговорів: дані ООН

Квітень у Харкові став рекордним за масштабами руйнувань від обстрілів росіян

Перші місяці 2025 року виявилися набагато смертоноснішими, ніж торік

В Україні внаслідок російських ударів та бойових дій вздовж лінії фронту загинуло набагато більше мирних жителів, ніж за той самий період минулої весни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представників ООН, яких цитує The New York Times.

Повідомляється, що за даними ООН та аналітиків, які аналізують нещодавні російські удари, з початком переговорів про припинення вогню у війні між Росією та Україною життя українських мирних жителів стало більш ризикованим.

«З початку переговорів у лютому російські ракетні та безпілотні удари, а також бойові дії вздовж лінії фронту призвели до загибелі набагато більшої кількості мирних жителів, ніж за той же період рік тому. Наприклад, за перші 24 дні квітня було вбито або поранено 848 мирних жителів, що на 46 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року», – сказано в повідомленні.

В цілому, за даними Організації Об'єднаних Націй, перші місяці цього року, що збіглися з мирними переговорами адміністрації Дональда Трампа, виявилися набагато смертоноснішими, ніж аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, квітень у Харкові став рекордним за масштабами руйнувань від обстрілів військ Російської Федерації. Загалом від ворожих атак постраждали понад пʼять сотень будівель.

Раніше стало відомо, що за нинішніх темпів просування на фронті Російській Федерації знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну.

Як повідомлялося, американські посадовці підготували для президента США Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, оскільки диктатор Володимир Путін зволікає з припиненням війни проти України.

До слова, під час переговорів у Лондоні Сполучені Штати та Україна погодили 22 дії, спрямовані на укладення потенційної мирної угоди для завершення війни з Росією.