Канада розпочала конфіскацію російського літака «Руслан»

Остаточне рішення має ухвалити Вищий суд Онтаріо

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 «Руслан». Він належить російській авіакомпанії «Волга-Дніпро». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепремʼєр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

За словами чиновниці, процедура конфіскації відбувається у межах канадського закону про спеціальні економічні заходи. Наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

«Це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні. Подання позову про конфіскацію літака до суду – спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами», – каже вона.

Стефанішина наголосила, що прокуратура Канади звернулася до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака на підставі документів, які надала українська сторона. Мін'юст передав канадським партнерам рішення Вищого антикорупційного суду від серпня 2023 року про застосування санкцій у виді стягнення в дохід України активів підсанкційної «Волги-Дніпро».

«Переконана, всі дії ведуть до одного: «Руслан» незабаром матиме нову домівку – в Україні, де він служитиме на благо нашої держави. Вдячна Канаді за непохитну підтримку та рішучі дії. Справедливість – це не просто слова, а конкретні кроки, які ми сьогодні бачимо. І це лише початок», – зазначила міністерка.

Ан-124 «Руслан» – один із найбільших серійних вантажних літаків у світі. Росія експлуатує 36 Ан-124, з них десять належать підсанкційній компанії «Волга-Дніпро», яка перевозить вантажі для російської нафтогазової і аерокосмічної промисловості.

Нагадаємо, Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан».

Як повідомлялося, готові літаки та деталі, що імпортуються до США, будуть обкладатися 10%-м податком, що викликало справжній шок у провідних європейських компаній.

До слова, уранці 28 квітня під час відбиття нападу російських дронів Україна втратила винищувач Су-27.