«Розводняк». Відомий дипломат розповів, як шукав «хороших» росіян і що з цього вийшло

Дипломат Валерій Чалий про «хороших» росіян: «Хто поведеться на цей, вибачте, «розводняк» – той буде останнім дурнем»

Колишній посол України у США, голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий закликав українців не вестися на тези про «хороших» росіян. Дипломат наголосив, що за війну РФ проти України відповідальні усі росіяни. Він також розповів про власний досвід спроб досягти компромісів з росіянами. Про це Чалий написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Стосовно «хороших» росіян і різного ставлення до путінського режиму і російського народу… Я з усією відповідальністю заявляю: хто поведеться на цей, вибачте, «розводняк» – той буде останнім дурнем, а якщо це станеться з українськими посадовцями, чи політиками (навіть після всього, що відбулося) – то можете вважати його чи її неадекватними реаліям і некомпетентними», – написав він.

Дипломат, посилаючись на власний досвід, заявив, що із росіянами неможливо владнати конфлікт шляхом розумних компромісів. На його думку, усі пошуки компромісів з Росією тільки давали можливість на певний час відтягнути повномасштабну війну.

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«Засвідчую, що, особисто витратив багато років свого професійного життя на спробу уникнути базового конфлікту з різними російськими режимами і, відповідно – російсько-української війни. Робив це і на високих владних посадах, і як дипломат, аналітик, громадський діяч. Особисто спілкувався з багатьма реально впливовими представниками їх правлячої верхівки (включно з нинішніми очільниками). Помилково вважав (щоправда, тільки десь до кінця минулого століття), що шляхом розумних компромісів можливо владнати з ними суперечки.

В реаліях – це все тільки давало можливість відтягнути широкомасштабну війну і зіткнення на виживання. Наше протистояння з російським режимом і російським населенням – екзистенційне: або виживимо ми, як єдиний народ і сильна Європейська країна, або вони, як територія між Європою та Азією, на який проживатиме войовниче населення з розмитими орієнтирами за відсутності спільних консолідуючих людських цінностей», – наголосив Чалий.

Експосол України у США також закликав не слухати росіян, які відмежовують себе від злочинів путінського режиму. Він наголосив, що росіяни самі дозволили Путіну залишатися при владі більш ніж за 20 років, отже вони також відповідальні за війну проти України.

«Якщо почуєте росіянина, який закликає не переносити на нього наслідки злочинних дій путінського режиму – не ведіться: в кожного з них було безліч шансів протягом десятків років зробити свої кроки. І на початку 2000-х це не потребувало якоїсь відваги чи навіть сміливості. Вони так захотіли самі. Це їх витвір і їх спільна відповідальність.

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Якщо почуєте американців, європейців, що треба путінський режим посунити, а до влади привести демократичних хороших руських – наберіться терпіння і поясніть партнерам їх глибоку помилку. Якщо почуєте українців, які закликають до того ж – знайте: вони зрадники і потенційні «запрошувачі» агресії та війни на наші землі. Женіть їх з їхньою поміркованою, «мудрою» нейтральною позицією брудною мітлою», – зазначив дипломат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальність за війну, яку Росія розв'язала проти України, лежить на всьому російському суспільстві.

За даними української розвідки, 75% росіян підтримують агресію Російської Федерації проти України. Такі показники є результатом кремлівської пропаганди.