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    У світі

    Росіяни виступили зі зверненням до Меркель з проханням полагодити опалення (відео)

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    Канцлер Німеччини Ангела Меркель - Росіяни виступили зі зверненням до Меркель з проханням полагодити опалення (відео)
    Канцлер Німеччини Ангела Меркель

    Поки російський президент форсує будівництво «Північного потоку-2», громадяни країни, якою він керує, замерзають від холоду

    Більш того, жителі одного з сіл Омської області, втомившись від безрезультатних звернень в органи влади, аж до президента, записали звернення до канцлера Німеччини Ангели Меркель.

    Епічне відео опублікував у своєму мікроблозі в Twitter користувач під ніком Kavkaz Center.

    У кадрі – кілька мешканців 16-квартирного будинку №34 по вулиці Шкільній села Звонарьов Кут Азовського німецького національного району Омської області звертаються до Меркель з проханням вирішити проблему з опаленням їх будинку.

    Вони уточнюють, що Німеччина – держава, яка взяла шефство над цим районом.

    За словами мешканців, вже п’ять років під час опалювального сезону температура в квартирах не піднімається вище +16 градусів. Страждають від холоду і школярі, яким скоротили уроки до 30 хвилин, і відвідувачі амбулаторії, і люди, які приходять в поштове відділення.

    «В той же час по телевізору ми бачимо про успішне будівництво газопроводу «Північний потік-2», що веде в Німеччину і Західну Європу. Ми будемо щиро вдячні вам, пані Меркель, якщо ви і ваша держава надасте нам допомогу у виживанні в сибірських умовах».

    «Ось як назвати цю позамежну безсоромність й абсурд?! #Раби, які регулярно саджають собі на голову найогидніших лиходіїв, які пишаються «величчю» #Росії, вважаючи інший світ чурками, реально просять.... #Меркель полагодити їм опалення Кафка відпочиває. Просто скотобаза», – йдеться у підписі до відео.

    Коментарі теж красномовні:

    «Велич вона така!!! У своїй країні в ж**і живуть, а вчать як треба жити Грузії, Україні, Білорусі. Кінчена країна, кінчені люди, завислі у 80-х. Плескаю в долоні, коли бачу такі ролики. Меркель їм б**дь помічниця виявляється. Країна к***них де**в!!», «Як чолобитну подаєте. Чому не на колінах, чернь», «Треба до Зеленського звертатися».

    Росія Німеччина Ангела Меркель опалення
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