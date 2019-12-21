Росіяни виступили зі зверненням до Меркель з проханням полагодити опалення (відео)



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Поки російський президент форсує будівництво «Північного потоку-2», громадяни країни, якою він керує, замерзають від холоду

Більш того, жителі одного з сіл Омської області, втомившись від безрезультатних звернень в органи влади, аж до президента, записали звернення до канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Епічне відео опублікував у своєму мікроблозі в Twitter користувач під ніком Kavkaz Center.

Вот как назвать это запредельное бестыдство и абсурд?!#Рабы, регулярно сажающие себе на голову самых омерзительных злодев, которые гордятся "величием" #России, считая остальной мир чурками, реально просят.... #Меркель починить им отоплениеКафка отдыхает



Просто скотобаза pic.twitter.com/7X0M3AlDUa — Kavkaz Center (@newkc14) December 20, 2019

У кадрі – кілька мешканців 16-квартирного будинку №34 по вулиці Шкільній села Звонарьов Кут Азовського німецького національного району Омської області звертаються до Меркель з проханням вирішити проблему з опаленням їх будинку.

Вони уточнюють, що Німеччина – держава, яка взяла шефство над цим районом.

За словами мешканців, вже п’ять років під час опалювального сезону температура в квартирах не піднімається вище +16 градусів. Страждають від холоду і школярі, яким скоротили уроки до 30 хвилин, і відвідувачі амбулаторії, і люди, які приходять в поштове відділення.

«В той же час по телевізору ми бачимо про успішне будівництво газопроводу «Північний потік-2», що веде в Німеччину і Західну Європу. Ми будемо щиро вдячні вам, пані Меркель, якщо ви і ваша держава надасте нам допомогу у виживанні в сибірських умовах».

«Ось як назвати цю позамежну безсоромність й абсурд?! #Раби, які регулярно саджають собі на голову найогидніших лиходіїв, які пишаються «величчю» #Росії, вважаючи інший світ чурками, реально просять.... #Меркель полагодити їм опалення Кафка відпочиває. Просто скотобаза», – йдеться у підписі до відео.

Коментарі теж красномовні:

«Велич вона така!!! У своїй країні в ж**і живуть, а вчать як треба жити Грузії, Україні, Білорусі. Кінчена країна, кінчені люди, завислі у 80-х. Плескаю в долоні, коли бачу такі ролики. Меркель їм б**дь помічниця виявляється. Країна к***них де**в!!», «Як чолобитну подаєте. Чому не на колінах, чернь», «Треба до Зеленського звертатися».