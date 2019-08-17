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    У світі

    Росіянин, який скаржився на тортури з боку ФСБ, дістав притулок у Фінляндії

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    <p>Ілля Капустін&nbsp;</p> - Росіянин, який скаржився на тортури з боку ФСБ, дістав притулок у Фінляндії

    Ілля Капустін 

    Фото: svoboda.org

    На допиті у ФСБ його катували із застосуванням електрошокера

    Житель Санкт-Петербурга Ілля Капустін у 2018 році потрапив у поле зору ФСБ, що розслідувала справу спільноти «Сеть». Він заявив, що до нього застосували тортури під час допитів, і виїхав із РФ. 17 серпня стало відомо, що Фінляндія надала Капустіну притулок.

    Фінляндія надала політичний притулок росіянину Іллі Капустіну, який у РФ має статус свідка у справі спільноти «Сеть». Про це 17 серпня повідомив у Telegram проєкт Rupression.

    У лютому 2018 року Капустін розповів ЗМІ, що на допиті у ФСБ його катували із застосуванням електрошокера.

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    «Факт тортур силові структури відмовилися розслідувати, повідомивши, що Іллю покусали клопи. Вітаємо нашого товариша, хоч і не з перемогою над силовиками, але принаймні з тим, що він у безпеці», – пише Rupression. 

    Узимку 2018 року Капустін виїхав із РФ і попросив притулку у Фінляндії. У листопаді він подав скаргу в Європейський суд із прав людини на застосування катувань і погрози від російських спецслужб, повідомляє «Радіо Свобода».

    Ліву спільноту «Сеть» визнано в Росії терористичною організацією. Активістів із Пензи і Санкт-Петербурга влада звинувачувала в підготовці терактів напередодні виборів президента РФ і чемпіонату світу з футболу 2018 року. 

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