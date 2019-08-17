Через тиск з боку партії Путіна можуть закритися «Яндекс.Новини», – ЗМІ



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Закриття ж свого новинного агрегатора компанія назвала чутками

Компанія «Яндекс» розглядає варіант закриття сервісу «Яндекс.Новини» в разі запровадження додаткового регулювання для російських новинних агрегаторів.

Про це повідомляє московська газета «Комерсантъ» з посиланням на власні джерела.

Водночас, у прес-службі компанії заявили, що не вважають за потрібне посилювати правове регулювання подібних сервісів. Доки «Яндекс.Новини» є агрегатором, втручання в зміст контенту ЗМІ є неможливим.

«Яндекс.Новини»- це канал доставки користувачам новин інших ЗМІ... Якщо від каналу доставки вимагають функції перевірки, редагування і спростування контенту – він перестає бути каналом доставки», – заявили в «Яндексі».

Закриття ж свого новинного агрегатора компанія назвала чутками.

Матеріал про нібито підготовку до припинення роботи «Яндес.Новин» з’явився після того, як перший заступник керівника фракції «Єдина Росія» у Держдумі РФ Андрій Ісаєв звинуватив «Яндекс.Новини» в тиражуванні фейкової інформації і в навмисному нагнітанні соціально-політичної ситуації.

Як повідомлялося, 4 червня у Росії ФСБ прийшла за «Яндексом».

«Яндекс» придбав ексклюзивні права на показ в інтернеті на території Росії серіалу «Слуга народу».