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    У світі

    Російська чемпіонка світу з фігурного катання наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна

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    Катерина Александровська&nbsp;страждала на затяжну депресію - Російська чемпіонка світу з фігурного катання наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна
    Катерина Александровська страждала на затяжну депресію

    Катерина Александровська виступала за Австралію, їй було всього 20 років

    Трагічна подія сталася в російській столиці. Чемпіонка світу з фігурного катання Катерина Александровська наклала на себе руки, випавши з вікна. Дівчині було всього 20 років.

    Александровська була чемпіонкою світу серед юніорів в парному катанні. Минулої ночі вона загинула, випавши з вікна шостого поверху. Тіло виявили під вікнами будинку, повідомив телеграм-канал «112». Пізніше джерело розповіло про причини смерті фігуристки.

    «Катерина страждала на затяжну депресію. Останнім часом вона виступала в Канаді, але там отримала травму і повернулася до Росії. У Москві фігуристка пробувала брати участь в телевізійних шоу, але кар’єра так і не складалася. Александровська навіть зверталася до психологів, але вони, на жаль, допомогти їй не змогли. Сьогодні о першій годині ночі вона наклала на себе руки, залишивши передсмертну записку, в якій було всього лише одне слово: «Люблю».

    Александровська з 2016 року виступала в парі з австралійцем Харлі Віндзором. Дівчина прийняла спортивне громадянство Австралії і під прапором цієї держави стала чемпіонкою світу серед юніорів.

    Нагадаємо, 10 червня у Суворовському районі Одеси 78-річний чоловік вистрибнув з балкону своєї квартири, розташованої на останньому поверсі п’ятиповерхівки. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

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