Російська православна церква може озброїтися «фабрикою тролів»



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Російський православний бізнесмен та олігарх Костянтин Малофєєв

Фактично йдеться про створення «фабрики православних тролів», аналогічної «фабриці тролів» Євгена Пригожина

Російський православний бізнесмен та наближений до Московської патріархії олігарх Костянтин Малофєєв, який фінансово сприяв анексії Криму та окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, тепер намагається створити мережу «православних» ботоферм.

Співробітники Малофєєва звертаються до політично забарвлених російськийх пабліків у соцмережах з пропозицією гарних заробітків. Вони стверджують, що ними нібито створюється основа «нового патріотичного правого руху», насправді ж Малофєєв намагається створити фабрику «православних тролів», передає Релігійна правда.

В одному з листувань співробітник Малофєєва стверджує, що представляє нещодавно створену «Російську молодіжну організацію», і рекомендує своїм респондентам підписатися на паблік «Російську молодіжну організацію» у «ВКонтакте». Проте насправді за посиланням розміщено паблік московського відділення «Двоголового орла» – ще одного «патріотичного руху», яке очолює Малофєєв.

Співголова московського відділення «Двоголового орла» Андрій Афанасьєв був серед тих, хто листувався з адміністраторами пабліків. Він заявив журналістам-розслідувачам, що зустрічався з адміністраторами кількох пабліків для спілкування й обміну думками. Афанасьєв не заперечив, що ті можуть отримати гроші, але це можливо тільки на конкурсах зі створення контенту. Наприклад, на конкурсі малюнків про царську сім’ю, який проводять структури Малофєєва.

«Російська молодіжна організація», на базі якої хочуть сформувати новий рух, є дочірньою структурою Всесвітнього російського народного собору. Всесвітній російський народний собор очолює російський патріарх Кирило, її створила російська православна церква 1993-го року. Від квітня 2019 року Малофєєв став заступником глави Всесвітнього російського народного собору.

Як наголошуєтьлся, фактично йдеться про створення «фабрики православних тролів», аналогічної «фабриці тролів» Євгена Пригожина. Той проєкт також починався з інтернет-спільнот.

У Малофєєва водночас не підвердили створення такої мережі.

Новий проєкт на чолі з Малофєєвим може готуватися під вибори в Держдуму Росії 2021 року. У березні 2019 року Малофєєв навіть вступив до партії «Справедлива Росія», але незабаром вийшов з неї – не зміг домовитися про спільну роботу із Сергієм Мироновим. Тепер бізнесмен нібито не проти мати власний партійний проєкт.

Нагадаємо, патріарх Московський і Всієї Русі Кирило припиняє поминання Олександрійського патріарха.