Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російська церква дозволила чоловікам цілуватися один одного в губи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Російська церква дозволила чоловікам цілуватися один одного в губи
Священне Писання: «Вітайте одне одного святим цілуванням»
колаж: glavcom.ua

Російське православ’я допускає як символічне цілування «щічка до щічки», так і поцілунки в плече, щоку та губи

Російська православна церква (РПЦ) дозволила вірянам однієї статі цілувати одне одного в губи, щоки та плечі. Про це заявив російський клірик Іваново-Вознесенської єпархії ієромонах Макарій (Маркіш), пояснивши, що православ’я, нібито, не забороняє такого роду вітання, якщо воно відповідає традиціям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Ієромонах послався на слова апостола Павла зі Священного Писання: «Вітайте одне одного святим цілуванням». За його словами, у тексті не вказано обмежень щодо статі вірян. Отець Макарій зазначив, що цей звичай походить ще з давніх духовних установ і має реалізовуватися «по обстановці».

Він навів приклад, під час Божественної літургії священники вітають дияконів цілуванням, кажучи «Христос посеред нас» і цілуючи одне одного в обличчя або плечі. У православ’ї також існує традиція христосування на Великдень, коли віряни тричі цілують одне одного в щоки, незалежно від статі.

Макарій пояснив, що православ’я допускає як символічне цілування «щічка до щічки», так і поцілунки в плече, щоку та губи, якщо йдеться про родичів однієї статі та якщо це відповідає традиціям предків.

Нагадаємо, Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Московської церкви, яка визнана афілійованою з Російською православною церквою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Держетнополітики Віктора Єленського, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

За словами Єленського, позов було подано до Вищого адміністративного суду 29 серпня. «Якщо припис не виконано, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зобов'язана оголосити Київську митрополію Української православної церкви афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою – це перше. Друге – надіслати листи про це Київській митрополії і тим релігійним організаціям, які входять до її складу, або пов'язані з нею. Третє – невідкладно, як сказано в законі, подати позов до суду про припинення Київської митрополії. От власне це було зроблене», – додав він.

Єленський додав, що коли буде припинена діяльність Київської митрополії УПЦ, це не означатиме, що всі парафії і громади в Україні, які належать до цієї церкви, будуть закриватися. 

Читайте також:

Теги: РПЦ росія церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенатор заявив, що «наслідки мають бути і будуть»
Сенатор США Грем попередив Угорщину та Словаччину про наслідки торгівлі з Росією
16 вересня, 14:18
Мита Трампа, знижки для Індії, безпілотники в Європі, нова ідеологічна стратегія Китаю – короткі підсумки тижня
Трамп, мита та Росія: чого чекати Європі
14 вересня, 18:12
Келлог: Вони (росіяни) не такі вже й потужні, як їм хотілося б здаватися
Російська армія не настільки сильна, як заявляє – Келлог
14 вересня, 01:20
Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові
Правоохоронці дістали з водойми зброю, з якої ймовірно було вбито ексспікера Парубія
10 вересня, 12:06
За даними розвідки, 96% надр Росії розподілено, тож майже всі доступні родовища використані
Вистачить на 25 років. Розвідка оприлюднила дані про нафтові запаси РФ
5 вересня, 17:51
DeepState повідомляє, що окупанти тиснуть на Запорізьке та Новогеоргіївку зі сторони Зеленого Поля та села Темирівка
DeepState: Росія окупувала два села на Дніпропетровщині – коментар ОСУВ «Дніпро»
26 серпня, 16:51
Росія продовжує заробляти сотні мільярдів доларів на міжнародній торгівлі
NYT: Безпрецедентні санкції проти РФ не працюють через ключову причину
25 серпня, 04:55
Нині триває 1277-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2025 року
23 серпня, 08:22
Директор Нововоронезької АЕС заперечив прямий зв’язок між атакою та аварійною зупинкою енергоблока
Енергоблок однієї з російських АЕС зупинив роботу після атаки безпілотника
21 серпня, 18:38

Соціум

Російська церква дозволила чоловікам цілуватися один одного в губи
Російська церква дозволила чоловікам цілуватися один одного в губи
У РФ населення скоротиться на 25%: розвідка розкрила закриті звіти
У РФ населення скоротиться на 25%: розвідка розкрила закриті звіти
У Башкирії спалахнув нафтохімічний комплекс «Газпрому» (відео)
У Башкирії спалахнув нафтохімічний комплекс «Газпрому» (відео)
Сили оборони зупинили Волгоградський нафтопереробний завод
Сили оборони зупинили Волгоградський нафтопереробний завод
Синьо-жовте вбрання королеви Камілли й Меланії Трамп. Соцмережі звернули увагу на один факт
Синьо-жовте вбрання королеви Камілли й Меланії Трамп. Соцмережі звернули увагу на один факт
Золоту статую Трампа з біткоїном у руках встановлено біля Капітолію (фото)
Золоту статую Трампа з біткоїном у руках встановлено біля Капітолію (фото)

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УМЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua