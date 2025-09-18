Російська церква дозволила чоловікам цілуватися один одного в губи

Російське православ’я допускає як символічне цілування «щічка до щічки», так і поцілунки в плече, щоку та губи

Російська православна церква (РПЦ) дозволила вірянам однієї статі цілувати одне одного в губи, щоки та плечі. Про це заявив російський клірик Іваново-Вознесенської єпархії ієромонах Макарій (Маркіш), пояснивши, що православ’я, нібито, не забороняє такого роду вітання, якщо воно відповідає традиціям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Ієромонах послався на слова апостола Павла зі Священного Писання: «Вітайте одне одного святим цілуванням». За його словами, у тексті не вказано обмежень щодо статі вірян. Отець Макарій зазначив, що цей звичай походить ще з давніх духовних установ і має реалізовуватися «по обстановці».

Він навів приклад, під час Божественної літургії священники вітають дияконів цілуванням, кажучи «Христос посеред нас» і цілуючи одне одного в обличчя або плечі. У православ’ї також існує традиція христосування на Великдень, коли віряни тричі цілують одне одного в щоки, незалежно від статі.

Макарій пояснив, що православ’я допускає як символічне цілування «щічка до щічки», так і поцілунки в плече, щоку та губи, якщо йдеться про родичів однієї статі та якщо це відповідає традиціям предків.

Нагадаємо, Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Московської церкви, яка визнана афілійованою з Російською православною церквою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Держетнополітики Віктора Єленського, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

За словами Єленського, позов було подано до Вищого адміністративного суду 29 серпня. «Якщо припис не виконано, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зобов'язана оголосити Київську митрополію Української православної церкви афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою – це перше. Друге – надіслати листи про це Київській митрополії і тим релігійним організаціям, які входять до її складу, або пов'язані з нею. Третє – невідкладно, як сказано в законі, подати позов до суду про припинення Київської митрополії. От власне це було зроблене», – додав він.

Єленський додав, що коли буде припинена діяльність Київської митрополії УПЦ, це не означатиме, що всі парафії і громади в Україні, які належать до цієї церкви, будуть закриватися.