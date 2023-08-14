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Російські блогери скаржаться на невдачі своєї армії на півдні. Оцінка ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російські блогери скаржаться на невдачі своєї армії на півдні. Оцінка ISW
У російському інформаційному просторі ширяться розмови про українські здобутки в Урожайному
фото: Сухопутні війська ЗСУ

У російському інформаційному просторі спостерігається невдоволення станом справ на фронті

Ряд російських ЗМІ та популярних блогерів розповідають про українські здобутки в Урожайному, що на кордоні Донецької та Запорізької областей, щоб підкреслити низький моральний дух росіян і проблеми з командуванням на південному напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, 12 серпня російський військовий блогер поскаржився, що 37-а окрема гвардійська мотострілецька бригада не виділила танкові частини для підтримки своєї піхоти в Урожайному і 10 серпня достроково вийшла з населеного пункту нібито через відсутність підкріплень, коли насправді особовий склад був напідпитку в тилу.

Російські блогери скаржаться на невдачі своєї армії на півдні. Оцінка ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Блогер поскаржився, що вся 36-та загальновійськова армія не бажає захищати населений пункт. Ці скарги викликали безліч реакцій у російському інформаційному просторі, зокрема спроби знизити напруженість між причетними російськими формуваннями.

За даними аналітиків, командні чистки в підрозділах армії РФ, що воюють на південному напрямку, могли призвести до того, що російських командирів середньої ланки дедалі частіше роблять винними у військових невдачах російської армії.

Російські блогери скаржаться на невдачі своєї армії на півдні. Оцінка ISW фото 2
мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

  • Українські війська 13 серпня проводили контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі західної Донецької, східної Запорізької області та на західній частині Запорізької області.
  • ISW не отримало підтвердження того, що російські сили повністю відступили з Урожайного, і російські сили, ймовірно, наразі утримують позиції принаймні в південній частині населеного пункту.
  • Російський військовий корабель силою зупинив і обшукав цивільне вантажне судно, яке прямувало до порту Ізмаїл в Одеській області, ймовірно, у межах спроб Кремля обмежити морські перевезення в українські порти без залучення військово-морських сил для повного забезпечення блокади.
  • Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ – Сватове та намагалися відновити втрачені позиції поблизу Бахмута, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, а також просунулися на деяких ділянках.
  • Українські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ – Сватове, поблизу Кремінної та Бахмута, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області та просунулися на кількох напрямках.
  • Група «Вагнер, імовірно, скорочує штат і переналаштовується, щоб адаптуватися до фінансового тиску після повстання «вагнерівців» 24 червня.
  • Українські партизани заявили про напад на російську військову базу в окупованому Маріуполі 13 серпня.

Нагадаємо, учора ISW повідомляв, що Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом. 

Теги: війна фронт росіяни

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