Російський добровольчий корпус заявив, що знову заходив на територію РФ (фото)

РДК привітали прикордонників РФ черговим успішним переходом «дірявого» державного кордону

У легіоні «Російський добровольчий корпус» заявили про новий прорив кордону Росії, який відбувся в день прикордонника РФ. Про це йдеться у Telegram-каналі РДК.

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«Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом «дірявого» державного кордону! Мета нашого переходу стане відома найближчим часом, стежте за оновленнями», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 22 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону.

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У легіон також повідомили, що їхні втрати під час операції склали дві особи загиблими та 10 пораненими. Російське міноборони заявляло про щонайменше 70 убитих повстанців. «Російський добровольчий корпус», який разом із легіоном брав участь в операції, своїх втрат не озвучував. Однак там заявляли, що дані російської сторони перебільшені.