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«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
фото скріншот відео

Раніше «Главком» без проблем спілкувався з представниками РДК  

«Російський добровольчий корпус» (РДК), який зараз разом із легіоном «Свобода Росії»  проводить операції у прикордонних районах Бєлгородської області повідомив, що відтепер роздаватиме інтерв’ю журналістам лише за гроші. Про це йдеться у заяві російських партизанів, яку розіслала пресслужба РДК.

Цю інформацію також підтвердив і боєць РДК Ілля Богданов (колишній ФСБшник, який перейшов на бік України – ред.).

Російський добровольчий корпус – військовий підрозділ ЗСУ, сформований у серпні 2022 року. Входить до Інтернаціонального легіону тероборони. Складається переважно з етнічних росіян – емігрантів з РФ. Влітку 2022 року Російський добровольчий корпус прикомандирували до 1-ї роти 98-го батальйону тероборони «Азов» на запорізько-донецькому напрямку

Раніше «Главком» без проблем спілкувався з представниками «Російського добровольчого корпусу». Зокрема із начальником Олександром на псевдо Фортуна.

Нагадаємо, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

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Теги: влада партизани Бєлгород журналіст

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