«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю

Раніше «Главком» без проблем спілкувався з представниками РДК

«Російський добровольчий корпус» (РДК), який зараз разом із легіоном «Свобода Росії» проводить операції у прикордонних районах Бєлгородської області повідомив, що відтепер роздаватиме інтерв’ю журналістам лише за гроші. Про це йдеться у заяві російських партизанів, яку розіслала пресслужба РДК.

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Цю інформацію також підтвердив і боєць РДК Ілля Богданов (колишній ФСБшник, який перейшов на бік України – ред.).

Російський добровольчий корпус – військовий підрозділ ЗСУ, сформований у серпні 2022 року. Входить до Інтернаціонального легіону тероборони. Складається переважно з етнічних росіян – емігрантів з РФ. Влітку 2022 року Російський добровольчий корпус прикомандирували до 1-ї роти 98-го батальйону тероборони «Азов» на запорізько-донецькому напрямку

Раніше «Главком» без проблем спілкувався з представниками «Російського добровольчого корпусу». Зокрема із начальником Олександром на псевдо Фортуна.

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Нагадаємо, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.