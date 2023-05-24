«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
Раніше «Главком» без проблем спілкувався з представниками РДК
«Російський добровольчий корпус» (РДК), який зараз разом із легіоном «Свобода Росії» проводить операції у прикордонних районах Бєлгородської області повідомив, що відтепер роздаватиме інтерв’ю журналістам лише за гроші. Про це йдеться у заяві російських партизанів, яку розіслала пресслужба РДК.
Цю інформацію також підтвердив і боєць РДК Ілля Богданов (колишній ФСБшник, який перейшов на бік України – ред.).
Раніше «Главком» без проблем спілкувався з представниками «Російського добровольчого корпусу». Зокрема із начальником Олександром на псевдо Фортуна.
Нагадаємо, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.
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