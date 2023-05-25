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«Російський добровольчий корпус» знову зайшов на Бєлгородщину (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Російський добровольчий корпус» знову зайшов на Бєлгородщину (відео)
Події відбуваються в селі Глотове на Бєлгородщині
фото: скрін із відео

Противникам Путіна вже який раз вдається заходити на територію Росії

Російські добровольці знову зайшли на територію РФ. Відповідне відео опублікував «Російський добровольчий корпус».

За даними росЗМІ події відбуваються в селі Глотове на Бєлгородщині.

«Російський добровольчий корпус» знову зайшов на Бєлгородщину (відео) фото 1

«Зрозуміло, цього разу вже нікому не треба доводити, що ми знімали наше відео не на Київщині, а на батьківщині. Тим не менш, ми вирішили зробити нашою доброю традицією такі ролики», – підписали у Корпусі відео на фоні пошти РФ.

Добровольці зазначили, що вже який раз заходять на територію Росії.

«Чекайте нас і у вашому населеному пункті», – додали вони.

Раніше українська розвідка анонсувала продовження «звільнення» Бєлгорощини.

Легіон «Свобода Росії» розповів про втрати бійців в Бєлгородській області.

Також легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область.

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Теги: росія Бєлгород добровольці

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