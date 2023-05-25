«Російський добровольчий корпус» знову зайшов на Бєлгородщину (відео)

Події відбуваються в селі Глотове на Бєлгородщині

Противникам Путіна вже який раз вдається заходити на територію Росії

Російські добровольці знову зайшли на територію РФ. Відповідне відео опублікував «Російський добровольчий корпус».

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За даними росЗМІ події відбуваються в селі Глотове на Бєлгородщині.

«Зрозуміло, цього разу вже нікому не треба доводити, що ми знімали наше відео не на Київщині, а на батьківщині. Тим не менш, ми вирішили зробити нашою доброю традицією такі ролики», – підписали у Корпусі відео на фоні пошти РФ.

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Добровольці зазначили, що вже який раз заходять на територію Росії.

«Чекайте нас і у вашому населеному пункті», – додали вони.

Раніше українська розвідка анонсувала продовження «звільнення» Бєлгорощини.

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Легіон «Свобода Росії» розповів про втрати бійців в Бєлгородській області.

Також легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область.