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Російський маніяк, що убив понад 80 жінок, проситься на війну в Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російський маніяк, що убив понад 80 жінок, проситься на війну в Україну
«Ангарський маніяк» відбуває два довічні покарання
фото з відкритих джерел

Ангарський маніяк хоче воювати в лавах ПВК «Вагнер»

Колишній російський міліціонер Михайло Попков, який убив понад 80 жінок, зізнався в інших вбивствах і хоче вирушити до України воювати в лавах російських найманців.

Попков також відомий як «ангарський маніяк», він відбуває два довічні покарання.

Його слова опублікували «Вісті Іркутськ». Видання повідомило, що зараз Попкова етапували з Мордовії до Іркутська через визнання у вбивствах, у яких він не був раніше звинувачений.

У Попкова запитали, яке в нього є бажання. Той відповів, що хоче «в армію» і не проти вирушити на війну, хоч і боїться холодів.

Як повідомлялося, на війну в Україні з російських колоній вирушили ґвалтівники, вбивці та маніяк-канібал.

ПВК Вагнера у пошуках «гарматного м'яса» пішла вже кілька заходів вербування ув'язнених.

Нещодавно засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», заявив про повернення з України першої групи ув'язнених, завербованих його компанією. Їх нібито помилували і після закінчення піврічного контракту зняли судимості – тепер вони вийдуть на волю.

У місті Сєров на півночі Свердловської області Росії відбувся урочистий похорон 46-річного «вагнерівця» Сергія Молодцова, який загинув на війні в Україні. Окупанта завербували в колонії, де він відбував термін за вбивство власної матері.

Теги: ПВК Вагнера злочинець Україна росія війна

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