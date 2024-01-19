Переплюнув Фіделя Кастро. Чеський депутат виступав за трибуною 11 годин (відео)

Чеський політик Окамура виступив у парламенті з 11-годинною промовою

У Чехії лідер опозиційної партії «Свобода і пряма демократія» Томіо Окамура встановив світовий рекорд за тривалістю виступу, побивши рекорд кубинського лідера Фіделя Кастро, пише чеське видання Idnes. Промова Окамури у парламенті безперервно тривала майже 11 годин.

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Як пише видання, депутат японського походження протягом 10 годин 44 хвилин говорив на тему можливого запровадження голосування на виборах поштою для громадян Чехії, які перебувають за кордоном. Через чотири години після початку своєї промови він попросив у голови дозволу зняти піджак, а ще за дві години – принести йому напої.

«Можна я зніму піджак? Я хотів би зробити собі трохи зручніше. Хіба це суперечить правилам процедури?», – запитав Окамура головуючого у залі спікера Яна Скопечека. «Дрес-код не прописаний, це суто на ваш розсуд, що ви вважаєте доречним, а що ні», – відповів віце-спікер палати.

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Приблизно через шість годин Окамура навіть дійшов до тлумачення любові Ісуса до ближнього. Він зазначив, що готовий говорити довго. «Ще до дев'ятої вечора, якщо не буде фізичної потреби вийти»,– заявив з трибуни Томіо Окамура.

При цьому, за інформацією видання, Окамура заздалегідь попередив парламентаріїв, що має намір побити свій власний рекорд тривалості виступу о 7 годині та 7 хвилині. У результаті його промова в дебатах стала довшою, ніж виступ кубинського лідера Фіделя Кастро в лютому 1998 року, який тривав 7 годин і 15 хвилин.

І він застеріг, щоб хтось не намагався його перервати. «Мене не будуть перебивати», – зазначив Окамура.

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Як пише видання Idnes політик показав, якими символами замовляє їжу та напої біля трибуни. Однак невдовзі він поскаржився, що спілкування з колегами поки не дуже добре працює. Демонстуючи символ який значав «принести йому кави» йому завжди приносили воду. «Нам ще потрібно потренуватися», – заявив лідер опозиційної партії «Свобода і пряма демократія».

Повідомляється також, що чеський опозиціонер був готовий виступати і надалі, але цього не дозволив регламент. Окамура дотримується позиції євроскептицизму, виступаючи із різкою критикою міграційної політики ЄС.

До слова, мирний план з десяти пунктів – так звану українську формулу миру, з якою виступив президент Володимир Зеленський – підтримують політичні лідери Чеської республіки. Про це заявив 12 січня заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Марйян, повідомляє Радіо Свобода.Політик також зазначив, що, підтримуючи українську формулу миру, «ми підтримуємо те, щоб викрадені діти, що, зрозуміло, є страшним злочином російської сторони, могли повернутися і не перебували на перевихованні в Росії».

У засіданні політичних лідерів, яке відбудеться 14 січня у швейцарському Давосі, крім формули миру для України, обговорюватимуться питання, пов’язані з воєнними злочинами, скоєними Росією на теренах України, проблеми обміну воєнними полоненими, питання відновлення територіальної цілісності України.