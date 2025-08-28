Головна Країна Суспільство
Командувач Сил безпілотних систем прокоментував заборону на в'їзд до Угорщини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Командувач Сил безпілотних систем прокоментував заборону на в'їзд до Угорщини
«Мадяр» різко відповів владі Угорщини
Зеленський: Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис військового у Facebook.

«Я – українець, і прибуду на Батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настоп*здите. А за обмеження Шенгену – не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, – дивний у вас гумор. І спецагенти не в топ-10, тому поки станьте в чергу», – йдеться у дописі.

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував заборону Угорщини. За його словами, «ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває».

«Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини. Утім щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно».

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що 28 серпня відновиться постачання нафти з Росії до його країни нафтопроводом «Дружба».

Теги: Володимир Зеленський скандал Угорщина нафта

