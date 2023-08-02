Навчання українських пілотів на F-16, Путін їде до Туреччини. Головне за 2 серпня

Навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 розпочнеться вже цього місяця

Коли розпочнеться навчання українських пілотів на F-16, Путін їде з візитом до Туреччини, Російський рубль удруге впав до історичного мінімуму «Главком» зібрав у добірку новини 2 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Коли розпочнеться навчання українських пілотів на F-16

Навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 розпочнеться вже цього місяця. Наразі, наголосив Зеленський, варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати.

Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні

Папа Римський Франциск закликав Європу знайти «сміливі шляхи» для припинення війни в Україні. Понтифік закликав Європу прагнути будувати мости миру, братерства за допомогою «креативності» у світі.

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Крім того, Папа розкритикував збільшення інвестицій у виробництво зброї, що, на його думку, означає «виснаження справжнього людського капіталу: освіти, охорони здоров’я, соціальної держави».

Путін їде з візитом до Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час розмови з російським диктатором домовилися про візит Путіна до Туреччини.

Туреччина не є підписантом Римського статуту, тому не зобов'язана арештовувати Путіна в разі його приїзду відповідно до ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом через депортацію українських дітей.

Російський рубль удруге впав до історичного мінімуму

Курс долара на торгах на Московській біржі у середу, 2 серпня, перевищив 94 рублі вперше з 28 березня 2022 року.

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Максимальну ціну було зафіксовано о 17:18 за московським часом, коли котирування досягли 94,06 рубля. Зокрема, раніше долар торгувався близько позначки 93,97 рубля, подорожчавши на 1,67 рубля (плюс 1,81% до ціни закриття попереднього торгового дня).

На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 млн грн зарплат морпіхів

Служба безпеки України в Одеській області затримала військового бухгалтера, який привласнив 10 млн грн зарплат морських піхотинців.

Правоохоронці заявляють, що в одному з окремих батальйонів морської піхоти бухгалтер нараховував зарплату на рахунки своїх цивільних знайомих – завдяки схемі фігурант купив елітну машину, загалом він вкрав понад 10 млн грн.

Зазначається, що для реалізації свого задуму він вносив брехливу інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання військових, для доступу до спеціальних бухгалтерських програм підозрюваний використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону.