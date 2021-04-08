Росія перекидає ще кораблі в Чорне море

До Чорного моря прямують катери Каспійської флотилії

Десантні та артилерійські катери Каспійської флотилії Росії почали міжфлотський перехід в Чорне море в рамках так званих навчань, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на російські ЗМІ.

В Південному військовому округу міноборони РФ повідомили: «У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання понад 10 десантних і артилерійських катерів та суден КФЛ ПВО здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря. Перед виходом з пункту базування в Махачкалі екіпажі катерів відпрацювали повний цикл базової підготовки та виконали курсові завдання в морі».

Додається, що екіпажі катерів у взаємодії з силами Чорноморського флоту «візьмуть участь в залікових морських навчаннях».

Раніше в міноборони Росії казали, що збройні сили РФ почали «контрольну перевірку за зимовий період навчання», тренування відбудуться у всіх військових округах. Протягом квітня буде проведено 4 048 «навчань» різного масштабу, зокрема 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

Із минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

Читайте також: