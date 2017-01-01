Росія розширить базу своїх військ у Сирії

Територія бази російських сил у Тартусі розшириться на 24 га

Державна дума РФ 21 грудня ратифікувала російсько-сирійську угоду про розширення території бази російських сил у Тартусі. Документ депутатам представив заступник міністра оборони Росії Микола Панков. «Угода дозволяє … розширити територію пункту матеріально-технічного забезпечення до 24 гектарів», – заявив Панков.



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Російська база в Тартусі

Територія бази російських сил у Тартусі розшириться на 24 га

Державна дума РФ 21 грудня ратифікувала російсько-сирійську угоду про розширення території бази російських сил у Тартусі. Документ депутатам представив заступник міністра оборони Росії Микола Панков.

«Угода дозволяє … розширити територію пункту матеріально-технічного забезпечення до 24 гектарів», – заявив Панков.

Президент Росії Володимир Путін вніс відповідний законопроект у парламент минулого тижня. Угода, підписана 18 січня 2017 року, діє 49 років. Передбачається можливість її автоматичного продовження на 25-річні періоди.

Франц Клінцевич, депутат Ради федерації, висловив упевненість, що верхня палата парламенту, ймовірно, також ухвалить документ, коли розглядатиме його 26 грудня.

Раніше цього місяця президент РФ Володимир Путін, який прибув на російську базу в сирійському Хмеймімі, віддав наказ розпочати виведення російського угруповання військ із Сирії.

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що в Брюсселі не вважають війну в Сирії завершеною.

Нагадаємо, днями Путін заявив, що у Сирії повністю переможені представники «Ісламської держави».

Росія почала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Сирії Башара аль-Асада і завдає ударів по озброєній опозиції. США і низка західних країн звинувачують Асада у військових злочинах і закликають Росію відмовитися від його підтримки.

Міжнародні організації звинувачували Росію в ударах по цивільних об'єктах, зокрема лікарнях, а режим Башара Асада - у використанні хімічної зброї, що спричинило масштабні жертви серед цивільного населення. Зокрема, 6 грудня 2017 року російська авіація завдала удару по селу на східному березі річки Євфрат на сході Сирії, в результаті чого загинув щонайменше 21 мирний житель, включаючи дітей.

Джерело: Крим.Реалії